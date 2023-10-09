Deprem bölgesi Malatya’da yaraların sarılması anlamında yoğun bir gayret gösteren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentteki temaslarını aralıksız sürdürüyor.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kent merkezi ve kırsal bölgelerde ki temaslarını sürdürerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Battalgazi ilçesinde oluşturulan konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Ölmeztoprak, Kasım ayı itibariyle kalıcı konutların teslimatlarına başlanacağını belirterek, yıl sonu itibariyle yaklaşık 4 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı içinde ismi gündem de olan Ölmeztoprak, depremde yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılması için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.