AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, Cumhuriyet Bayramı 101. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında minik öğrencilerin yaptığı etkinliklere eşlik etti. Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Ölmeztoprak, saha çalışmaları ve bu tür ziyaretlerin kendilerine ışık tuttuğunu ve Milli Eğitim ile ilgili kanunlar ele alınırken, komisyona taşıyacakları konular açısından önemli olduğunu söyledi. Milletvekili Ölmeztoprak, Tecde-Şentepe bölgesinde AFAD tarafından 6 Şubat depremleri sonrası kendilerine verilen bireysel konteynerlarda konaklayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süreyya Sarıbaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Pektaş, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şeyda Enginol ile birlikte Şehit Ahmet Kurak Anaokulu’nu ziyaret etti. Okul Müdürü Tuncay Timur ve öğretmenler tarafından karşılanan Milletvekili Ölmeztoprak anaokulunda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Ölmeztoprak, okul sınıflarını tek tek gezip, öğrencilerle yakından ilgilendi ve çocukların yaptıkları çalışmaları inceledi. Çocuklarla bir süre oyun oynayıp çeşitli hediyeler de veren Ölmeztoprak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi alabilmeleri için eğitim yatırımlarına ciddi bir önem verdiklerinin altını çizdi.

Daha sonra çocuklarla birlikte okulun sanat atölyesine geçen Milletvekili Ölmeztoprak, Cumhuriyet Bayramı 101. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında minik öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte yapmakta olduğu Türk Bayrağı figürünün yapımına eşlik etti.

Daha sonra okul müdürü ve öğretmenler ile bir süre sohbet eden Ölmeztoprak, öğrencilere “Okulda en çok neyi seviyorsunuz” diye sorduğunda verdikleri yanıttan çok etkilendiğini belirterek, “Yavrularımıza okulunuzda en çok neyi seviyorsunuz diye sorduğumda hep bir ağızdan “Öğretmenimiz” dediler. Bu beni çok etkiledi. Vicdana ve sevgiye dayalı bir eğitimin önünde hiçbir şeyin duramayacağını bir kez daha gözler önüne serdiler. Sevgili öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı bu anlamlı çabaları için canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah evlatlarımıza ve gençlerimize en iyi eğitimi sunmak için bizlerde gayretle ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ölmeztoprak, konuşmasının devamında, “Asrın Afeti olarak adlandırdığımız 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Malatya’mızda öğrencilerimizin aldıkları eğitimin fiziki koşulları da bizler için oldukça önemli. Eğitim noktasında ilimizdeki çalışmalarımızı yerinde görerek, inceleyerek, bizzat ilgilileri ile istişare ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin psikososyal durumları, aldıkları eğitimin içeriğindeki tespitler bizlerinde çalışmalarına ışık tutacaktır, yön gösterecektir. Bu noktada öğretmenlerimizin, görüşleri, öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşler, yasama döneminde Milli Eğitim ile ilgili kanunlar ele alınırken, komisyona taşıyacağımız konu başlıkları açısından eğitim camiasına ziyaretlerimizi önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Pektaş ve İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şeyda Enginol ile birlikte Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde-Şentepe Mahallesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, mahallenin sorun, sıkıntı ve taleplerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Daha sonra beraberindeki heyet ve mahalle muhtarı ile birlikte Şentepe bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada çocuklarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler dağıtan Milletvekili Ölmeztoprak, vatandaşların da taleplerini dinledi.

Vatandaşların taleplerini de not alan Milletvekili Ölmeztoprak, gerekli kurumlarla da görüşme sağlayıp sorunların çözülmesini istedi. Yapılan çalışmalar ile ilgili de kendisine geri dönüş sağlanması talimatı verdi ve konunun takipçisi olacağını söyledi.

Milletvekili Ölmeztoprak, “Şentepe bölgesine, belediye ekiplerimiz tarafından çocuklar için oyun grupları yerleştirilecek, çevre düzenlemesi ve yol çalışması yapılacak. Vatandaşın ihtiyaçları da gerek kaymakamlığımız gerek sosyal destek ekiplerimiz tarafından karşılanacak. Depremzede vatandaşlarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.