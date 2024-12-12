AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Odunpazarı’nda yapılacak konutlar için gerekli imar planı çalışmalarını gerçekleştirdikten yatırımı durdurmak maksadıyla Odunpazarı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca itirazlar edildiğini belirterek, "Binlerce vatandaşımızın güvenli ve yeni konutlarına geçmesi geciktirilmiştir" diye anlattı.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Odunpazarı’nda yürütülen 598 sosyal konut inşasının tamamlanmasıyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Konutların 9 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Hatipoğlu, binlerce vatandaşın depreme karşı dayanıklı dinlenme, spor, park ve yeşil alanların bulunduğu yeni bir yaşam alanına kavuştuğunu dile getirdi. Aynı zamanda süreç içerisinde yaşananlar nedeniyle yerel yönetimi hedef alan Hatipoğlu, "Tüm Eskişehir’de 25 yılda 24 konutu kentsel dönüşüme sokabilmiş mevcut yönetimin, TOKİ’nin bitirdiği 598 konuttaki desteğini de anlatmadan geçmeyeyim. TOKİ, Odunpazarı’nda yapılacak konutlar için gerekli imar planı çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra yapılan imar planlarına yapılacak yatırımı durdurmak maksadıyla Odunpazarı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca itirazlar edilmiş, sonrasında mahkemeye başvurulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Odunpazarı Belediye Başkanı zaten TOKİ evlerinde oturuyor"

Hatipoğlu, mesajının devamında şu sözlere yer verdi:

"Sadece zaman kaybına sebep olan mahkeme süreci TOKİ lehine sonuçlanmış, bu defa da yapı ruhsatlarının verilmesinde Odunpazarı Belediye Başkanlığı direniş göstermiş, 2022 yılının ağustos ayında inşaatları mühürleyerek aynı belediye bir kez daha kamu yatırımlarının gecikmesine neden olmuştur. Sonuçta tabii ki karar vatandaşlar lehinde çıkmış. Binlerce vatandaşımızın güvenli ve yeni konutlarına geçmesi geciktirilmiştir. Bunların bilinmesini isterim. Odunpazarı Belediye Başkanı zaten TOKİ evlerinde oturuyor. Belki eski evini yıllarca geciktirdiği yeni TOKİ projesine taşımak ister diye düşünüyorum. Bu projede çok güzel oldu başkan bey, bekleriz."