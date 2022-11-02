AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret etti. Havran Ovası Sulama Projesine destek talep edilen toplantıda Milletvekili Canbey’e, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Havran İlçe Başkanı Ahmet Dayı ve BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Güzgün eşlik etti. Canbey; “Havran Barajı’nın suyunu yakın zamanda Havran Ovası ile buluşturacağız, barajın suyu önce hemşerilerimize sonra çiftçimize can suyu olacak.” diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret etti. Havran Ovası Sulama Projesine destek talep edilen toplantıda Milletvekili Canbey’e, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Havran İlçe Başkanı Ahmet Dayı ve BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Güzgün eşlik etti. Canbey; “Havran Barajı’nın suyunu yakın zamanda Havran Ovası ile buluşturacağız, barajın suyu önce hemşerilerimize sonra çiftçimize can suyu olacak.” diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Havran Ovası’nın yakın zamanda suyla buluşacağı müjdesini verdi. Balıkesir’in bütün ilçelerindeki mevcut sorunlar ile birebir ilgilenmeye çalıştığını ve çoğu sorunu çözüme kavuşturduklarını söyleyen Milletvekili Mustafa Canbey, “Havran Ovasının su soruna çözüm olacak projenin onayı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel’i, Havran Belediye Başkanımız Emin Ersoy ile ziyaret etmiştik. Proje çalışmalarında sona yaklaşıldı ve yakın zamanda Havran’ ımızın verimli topraklarını suya kavuşturacağız. Bu konuda bize yardımcı olan Balıkesir Valimiz Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum.“ dedi.

Sürecin başından sonuna kadar takipçi olduklarını belirten Canbey; “Bizler AK Parti olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet ediyor, milletimizin sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturuyoruz.” diyen Canbey sözlerine şu şekilde tamamladı; “Güzel şehrimiz, sevdalısı olduğumuz Balıkesir’imizin için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.