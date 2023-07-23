AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, deprem bölgelerinde başlatılan yerinde dönüşüm projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Projenin başlamasıyla birlikte deprem bölgesi Adıyaman’da, 5 bin 900 başvurunun yapıldığını vurgulayan Milletvekili Resul Kurt, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz’da başlatılan yerinde dönüşüm projesine Adıyaman’ımızda da yoğun bir talep var.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin Adıyaman ziyaretinde müjdelediği yerinde dönüşüm projesine Adıyaman genelinde bugün itibariyle 5 bin 900 başvuru yapmıştır.

Depremzede hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ile bu süreç devam ediyor. Toplam 20 bin civarında başvuru bekliyorum. Önümüzdeki günlerde başvuranlardan şartları uygun olanlarla ilgili yerinde dönüşüm ile alakalı ruhsat işlemleri yapılarak hızlıca inşaatlar başlayacak.

Yerinde dönüşüm projesinde, fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek. Dere yatakları asla imara açılmayacak.

Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak. Şehrimizin en hızlı ve sağlıklı şekilde yeniden ayağa kalkması için hep birlikte çaba vermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımıza yoğun başvurularından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.