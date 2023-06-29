AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenledi.

Çebioğlu By Fatih’te düzenenlenen programda konuşan AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini söyledi.

Bayramın birleştirici duygularından bahseden Şahin, yerel seçimlerin yaklaştığını, il ve ilçelerdeki belediyelerin tamamını almak için şimdiden çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını lanetleyerek, “ İsveç hükümeti buna izin vererek, polis koruması altında yaptırdı. Bu asla kabul edilemez. Burada İsveç hükümetinin yaptığı ve yaptırdığı bu eylemi lanetliyorum. İsveç bu eyleme asla özgürlük kılıfını giydiremez. 1700’lü yıllarda bunların kralı aynı bugün olduğu gibi Ruslardan kaçıp Osmanlı’ya sığınarak 5 yıl biz baktık. İsveç şimdi NATO’ya girmek istiyor, Türkiye’den izin istiyor, 2 milyar Müslümanının kutsal kitabını özgürlük adında cami önünde yaktırıyor. Avrupa’nın gidişatı gidişat değildir. Avrupa artık medeniyeti temsil etmiyor ve nefret suçları merkezi haline geldi” dedi.

İl Başkanı Ferhat Salt, teşkilatlarına gösterdikleri üstün gayret için teşekkür etti.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve 27. Dönem AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş de konuşmalarında teşkilatların bayramlarını kutladı.

Öte yandan Ovacık, Eskipazar, Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçe başkanlıkları tarafından da bayramlaşma programı yapıldı.