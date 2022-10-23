AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’un Alaca ilçesine veteriner teknisyenliği meslek lisesi açılacağı müjdesi verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’un Alaca ilçesine veteriner teknisyenliği meslek lisesi açılacağı müjdesi verdi.

Alaca ilçesinde düzenlenen muhtarlar buluşmasına katılan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip sohbet etti.

Alaca’ya veteriner teknisyenliği lisesinin açılacağını açıklayan Kaya, veteriner sağlık teknisyeni ve hayvan teknisyeni yetiştirme konusunda Türkiye’de sadece 5 lise bulunduğunu söyledi.

Bu lise ile birlikte Alaca’da gençlerin istihdam sorunu yaşamayacağını belirterek, “Veteriner sağlık teknisyeni ve hayvan sağlığı teknisyeni yetiştirme konusunda ciddi yatırımlar yaparak, liseyi Alaca’ya ve gençlerimize kazandıracağımızın mutluluğunu yaşıyoruz. Lisemizden mezun olan öğrencilerimiz iş sorunu yaşamayacak.. Okulumuzda ise uygulamalı ve iyi bir eğitim alan öğrenciler liseyi bitirdiklerinde direk iş hayatına atılabilecekler” dedi.

Kaya, Türkiye’nin istihdam oranı en fazla olan liselerinden biri olan veteriner teknisyenliği lisesinden mezun olanlar hayvan sağlığıyla ilgili birçok iş kolunda veteriner teknisyeni olarak çalışabildiğini veteriner teknisyenliği meslek lisesi mezunları istihdama dahil olabileceğini sözlerine ekledi.