AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, TBMM’de söz alarak Başbağlar katliamını anlattı.

Karaman konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İçimizde yumru yumru acımız; yüreğimizde 30 yıldır dinmeyen sızımız, Başbağlar katliamının 30. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve hürmetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Bunca yıla rağmen acısı dinmeyen kıymetli ailelerine sabır ve metanet diliyorum ve en derin saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi 5 Temmuz 1993 yılında meydana gelen Başbağlar katliamının 30. yıl dönümü idi. Her yıl olduğu gibi bu yılda iktidarı ile muhalefeti ile Alevi’siyle, Sünni’siyle, Türküyle, Kürdiyle tüm Erzincan tek yürek birlik ve beraberlik içerisinde, Erzincan’ın Kemaliye kazasına bağlı Başbağlar köyündeydik. Katliamdan ölü numarası yaparak yaralı olarak kurtulan Başbağlar köyümüzün kıymetli muhtarı aradan 30 yıl geçmesine rağmen açılış konuşmasında titrek sesiyle bu canice saldırıyı sanki yeni olmuş gibi içindeki öfke ve hüzünle karışık anlattı. Terör Başbağlar’da karanlık yüzünü bir kez daha acımasızca göstermiştir. 2 Temmuz günü Sivas’ta canları hedef alan tezgah, yüreklerimizi dağladı. 3 gün geçmeden Başbağlar katliamı çok daha kalleşçe ve acımasızca devam etti ve ülkemiz insanını yasa boğdu. 33 masum insan, her şeyden habersiz, günlük rutin içerisindeydi. Bir akşam namazı sonrası karanlık gibi çöktü zalimler. Allah’ın huzurundan ayrılan masumlar, şehadete kavuştular. Hain terör örgütü PKK tarafından köy meydanında diri diri yakılan vatandaşlarımız tarihi bir acının vesikası oldular. Köyün her şeyden habersiz, tüm masumiyetiyle devam eden hayatına kabus gibi çöktü kara kalpli vicdansızlar. İnsan öldürmeyi meslek edinen teröristler. İnsan olmayı çoktan unutmuş, şeytanı bile kıskandıran zalimler. Niçin olduğunu bile anlamayan masumlara, kurşun yağdıran, evlerini yakarak cehenneme çeviren caniler. Suçsuz masumlara ölüm kusanlar, evleriyle birlikte, içindeki kadınları da yakanlar,

Asla emellerine ulaşamayacaklar ve kirli dünyalarında kaybolup gidecekler. Herkes bilsin ki, AK Parti olarak teröre ve masumların katline inat, her türlü canlı katliamına karşı olacağız; ölümüne hayatı savunacağız. Masum bütün bir yaşamı savunacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde eski Türkiye klasiği olan bu zulüm ve katliam sahnelerine, artık yer kalmamıştır. Kalmayacaktır İnşallah. Bu milletin düşmanları bilmeli ki, Anadolu irfanı güçlüdür. Ayrık otlarına, terör sevicilere meydanı bırakmayacaktır. Türkiye üzerinde kötü emelleri olan, ülkenin dini, mezhebi fay hatları ile oynayanlar, dün olduğu gibi yine sükûtu hayale uğramaktan kurtulamayacaklardır. Geçen 30 yıl göstermiştir ki, bu milletin derin irfanı, hileli tuzaklarını başlarına geçirmiştir ve bundan sonra da geçirecektir. 2021 yılında takibimizle yeni delillerle, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden mahkeme açılmış ve süreç devam etmektedir. Köyün yenilenmesi yaraların sarılması için büyük gayret gösterdiler. Bu anlayışla bu bölgeye 2 yıl önce başlatılan güvenlik yolu tamamlanmış ve işletmeye alınmıştır. İnşallah bu yolun devamı ’da yapılıp bu bölge Tunceli’ye bağlanacaktır. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ve bu bölgenin ulaşımını da rahatlatacak olan Erzincan- Refahiye-İliç-Kemaliye-Arapgir-Malatya duble yolu yapım çalışmaları sürmektedir. Hem bu yolun bir an önce bitirilmesini, hem de Erzincan Kemah İliç yolunun başlatılması İçin yeni Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlundan bekliyoruz.

Törenden sonra Başbağlar Şehitliğine gitmiştik. Her mezarı ziyaret ederken Başbağlarlı kardeşlerim sözü bir birlerinden alıp heyecan ve acıyla anlatıyorlardı. Bu kişiyi yaktılar. Bu kişinin cesedini hiç bulamadık. Bu babamdı. Bu çok gençti. Bu ana oğul beraberdi diyerek gözyaşlarına boğuluyorlardı. İnanın anlatılan acıları hissetmemek mümkün değil. Üzülmeyin kardeşlerim 85 milyon yanınızda ve sizinledir.”