AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincanlı SMA hastası Nilperi Güler’in ilacının temini için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Karaman, Bakan Koca’yı ziyaretinde açılışı için gün sayan Erzincan Şehir Hastanesi hakkında da bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretine ilişkin olarak konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman: "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ettik. Öncelikle Erzincan’da SMA teşhisi konulan hastamız; Nilperi Güler yavrumuza, tedavisi için gereken Solgensma ilacının temini noktasında nasıl yardımcı olabileceğimizi konuştuk. Aylardır temin noktasında ki uğraşlarımız sonuç verecek inşallah. Sağlık alanına katkıda bulunacak yeni hastanemiz hakkında sohbet etme fırsatı bulduk. Bu alanda giderilebilecek eksiklikler hususunda istişarelerde bulunduk. Kendilerine misafirperverliği ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.