AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Plan-Bütçe Komisyonuna Erzincan’da planlanan ve yapımı devam eden önemli projelerin son durumlarını sordu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Plan-Bütçe Komisyonuna Erzincan’da planlanan ve yapımı devam eden önemli projelerin son durumlarını sordu.

Komisyon cevaplarına yönelik olarak Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman durumları kamuoyunda merak edilen yatırımlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

"Plan Bütçe Komisyonuna Ankara-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattının yatırım programında olan Sivas-Erzincan bölümünün kalan kısmının biran önce ihalesinin yapılmasını arzu ettiğimizi belirttik.

Yatırım programında yer alan Sivas-Erzincan hızlı tren projesinin Sivas-Zara kesimindeki altyapı yapım çalışmaları devam ettiğini, Zara-Erzincan kesimindeki proje çalışmaları tamamlandığını planlamalar doğrultusunda çalışmalara devam edileceği açıklandı.

Kızıldağ, Sakaltutan, Ahmediye Tünelleri

Komisyona ulaşımda eksiklerimizin temellerinden olan Kızıldağ, Sakaltutan, Ahmediye Tünellerinin yapılmasıyla kış aylarında yol kapanmalarının önleneceğini söyledik. Erzincan-Kemah-İliç yolu nun biran önce tamamlanması ve yapımı devam eden Erzincan-Başköy-Çayırlı yolunun da bitirilmesi gerektiğini ilettik.

Komisyondan aldığımız cevap neticesinde: "Sivas-Erzincan yolu üzerindeki Kızıldağ Geçidinde yer alan (6.440 m çift tüp tünel, 2.220 m bağlantı yolu olmak üzere) toplam uzunluğu 8.660 m olan Kızıldağ Tüneli ve Bağlantı Yolları, D-100 (TETEK) Doğu-Batı Aksı üzerindeki Sakaltutan Geçidinde yer alan (2x8.780 m) tünel ve 2.183 m bağlantı yolu olmak üzere toplam 10.963 m uzunluğunda bulunan Sakaltutan Tüneli ve Bağlantı Yolları, - Erzincan-Gümüşhane yolu üzerindeki Ahmediye Geçidinde yer alan (2x6.315 m) tünel ve 10.115 m bağlantı yolu olmak üzere toplam 16.430 m uzunluğundaki Ahmediye Tüneli ve Bağlantı Yollarının; yapım ihaleleri hazırlık çalışmaları devam ettiğini, Erzincan-Kemah-İliç Yolunun projesinin tamamlanmış olduğunu ilerleyen süreçte yatırım programına alınmasına müteakip yapım ihalesi çalışmalarına başlatılacağını öğrendik.

Erzincan-Başköy-Çayırlı Yolunda ise çalışmaların iş programı doğrultusunda devam ettiğini, yolun 2024 yılında tamamlanmasının beklendiği cevabını aldık.”