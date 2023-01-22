Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça provokasyonu lanetliyorum. Skandal bir karara imza atan İsveç makamlarını şiddetle kınıyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça provokasyonu lanetliyorum. Skandal bir karara imza atan İsveç makamlarını şiddetle kınıyorum" dedi.

"İsveç’te Müslümanların en temel değeri ve kimlikleri olan Kur’an’ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesi tam bir iki yüzlülüktür" diyen Gazel, "İslam’ın en temel değerlerini ve Müslümanları pervasızca ve alçakça hedef alan bu provokatif girişimlere izin verilmesi, bir özgürlüğün kullanımı olarak asla nitelendirilemez. İsveç makamları aldıkları bu kararla, Müslümanları ve onların inançlarını ’yok edilmesi gerekenler’ şeklinde gösteren bu açık nefret suçunun ortağı haline gelmişlerdir. Bu karar, aynı zamanda insanları barış, huzur ve güven içerinde birlikte yaşatma konusunda İsveç makamlarının acziyetinin ve sağlıklı bir bakış açısından yoksunluğunun da göstergesi niteliğindedir. Toplumları kutuplaştıran, ötekileştiren, birbirlerine karşı kışkırtan bu aşağılık ve iğrenç eylem, sadece bir nefret söylemi ve İslam düşmanlığı değil, bu boyutlarıyla, aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu eylem Nazilerin Almanya’da ilk başta Yahudilerin değerlerine ve daha sonra kendilerine yaptıklarından farksızdır. Bu tür eylemlerin, önlenmediği ve faillerine en ağır cezalar verilmediği takdirde, öncelikle Avrupa’yı ve sonra tüm dünyayı ateşe veren, daha önce de Avrupa topraklarında yeşeren Naziliğin güncel versiyonlarına kapı aralayacağı aşikârdır."