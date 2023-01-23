AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel , Altıntaş ilçesi Üçhüyük köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel , Altıntaş ilçesi Üçhüyük köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milletvekili İshak Gazel,” AK Parti İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte Üçhüyük köyünde hemşerilerimizle bir araya geldik. Kütahya’mız için çalınmadık kapı, tutmadık el bırakmayan, gönülleri kazanmaya azmeden sevdamız, büyük Türkiye sevdasıdır” dedi.