Üç dönem kuralı nedeniyle AK Parti milletvekili adayı listesinde yer alamayan Milletvekili İshak Gazel, "28.

dönem milletvekili listemiz açıklandı, görevimizi güzel bir ekibe devredeceğiz inşallah" dedi.

Gazel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28. Dönem Milletvekili listemiz açıklandı. Görevimizi güzel bir ekibe devredeceğiz inşallah.Birlikte görev yaptığımız Milletvekillerimiz Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler’e çok teşekkür ediyorum. Görevimiz süresince desteklerini hep hissettiğimiz AK Parti teşkilatlarımıza ve tüm Kütahyalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 25., 26 ve 27. dönemlerde şahsıma göstermiş olduğu teveccüh ve güvenden dolayı da minnetlerimi ifade ediyorum. Milletvekili adaylarımız Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Esra Özbek Balcı ve Altuğ Atalay’a da Cenab-ı Allah başarılı şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Kütahya’dan çok güçlü bir destek için canla başla çalışacağız. Cumhur ittifakı olarak Kütahya’dan 5 milletvekili hedefimizi de gerçekleştireceğiz" diye konuştu.