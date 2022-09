AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, köy muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, köy muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Belediye sosyal Tesisleri’ndeki yemekli toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Demir ve Kütahya merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı.

Gazel, Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini enflasyonun da hızlı bir şekilde düşeceğini dile getirdi.

AK Parti’ye verdikleri destek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kütahya mitingi için çok çalışmalarından dolayı köy muhtarlarına teşekkür eden Milletvekili İshak Gazel, "29 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Kütahya’da misafir ettik. Bu mitinge köylerimizden çok büyük bir destek oldu. Her köyümüzden neredeyse bir araba kalktı. Bunun için köy muhtarlarımız çok büyük bir çaba sarf ettiler, ben sizin her birinize teker teker teşekkür ediyorum. Kütahya’dan sonra Afyon mitingine de katıldım. Cumhurbaşkanımız Afyonkarahisar’da 4-5 sefer Kütahya’da ki mitingden ve kalabalığından bahsetti. Cumhurbaşkanımız’ın Kütahya mitinginden memnun olduğu ve ne kadar neşelendiği her halinden belli oluyordu" ifadelerini kullandı.

Köylere yatırımların hız kesmeden sürdüğü kaydeden Gazel, "Biz Kütahya’da muhtarlarımız ile birlikte etkin bir şekilde çalışıyoruz. Köylerimizdeki muhtarlarımız İl Özel İdaresi kanalıyla projelerini bize iletiyorlar. Projelerin gerçekleştirilmesi için çalışıyoruz. AK Parti iktidara gelmeden önce birçok köyümüzün kanalizasyondan içme suyuna kadar bir sürü ihtiyacı vardı. Köylerimizin kanalizasyon, yol ve içme suyu ihtiyaçlarını çözüyoruz. Her sene KÖYDES projesine ayrılan bütçe artıyor. Köylerimizin bütün ihtiyaçlarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.