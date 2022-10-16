Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "İnşallah önümüzdeki günlerde AK Parti gurubu olarak Anayasa taslağı hazırlıyoruz. Başörtüsünün artık özgür olacağı ve hiçbir şekilde gündeme gelemeyeceği bir değişiklikle inşallah CHP ve diğer partilerde destek verir ve meclis tarihinde en yüksek oy oranıyla Anayasa değişikliğini geçiririz diye dua ediyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "İnşallah önümüzdeki günlerde AK Parti gurubu olarak Anayasa taslağı hazırlıyoruz. Başörtüsünün artık özgür olacağı ve hiçbir şekilde gündeme gelemeyeceği bir değişiklikle inşallah CHP ve diğer partilerde destek verir ve meclis tarihinde en yüksek oy oranıyla Anayasa değişikliğini geçiririz diye dua ediyorum" dedi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kütahya 1 No’lu Şube’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Gazel, CHP’nin başörtüsü kanunu teklifini eleştirdi.

Başörtüsünün insanın insan olmasından kaynaklı tabii bir hak olduğunu kaydeden Milletvekili Gazel, "28 Şubat sürecinde Türkiye’de büyük bir travma yaşandı. En önemli problemden birisi olan başörtüsü problemi vardı. Ben bu konuda da birkaç hususa değineceğim. Biliyorsunuz 2 hafta önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kanun teklifiyle çıktı dedi ki, ’Biz dedi başörtüsünü serbest bırakacak bir kanun teklifi sunuyoruz’. Şimdi 28 Şubat döneminde gerçekten Eğitim-Bir-Sen Sendikası bu işin çilesini çekmiş, bizler AK Parti camiası o zaman milli duruş hareketinin içerisinde arkadaşlarımız, Refah Partisi, Fazilet Partisi zamanında rahmetli, mekanı cennet olsun Erbakan Başbakan iken İmam Hatipliler, İmam Hatip Lisesi mezunu olarak bunu İstanbul Hukuk Fakültesinde bizzat gördüm. Çünkü biz üniversiteye başladığımızda sene 1997 idi. Biz sabahleyin kahvaltı yapmadan başörtüsü eylemlerine gider, akşam olduğunda dönerdik. Bir kortej oluşurdu, o kortejin bir ucu Çapa Tıp Fakültesi’ne vardığında, diğer ucu Beyazıt Kampüsü’nden yeni çıkıyordu. Yani bu işin çilesini çekmiş, başörtüsü davasını kendisine ilke edinmiş, belki 20 yıl boyunca bu davanın mücadelesini vermiş Cumhurbaşkanımızın karşına çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ’Ben başörtüsü problemini çözmek için bir kanun teklifi vereceğim’ diyor. Zaten şu anda ortada hiçbir problem kalmamış, yani öğretmenlerimiz başörtülü bir şekilde, üniversite öğrencilerimiz eğitim, öğretim hayatına başörtülü bir şekilde devam edebiliyor. Başörtülü hakimlerimiz, savcılarımız, valilerimiz var. Yani hal böyle iken, geliyor CHP Genel Başkanı diyor ki, ’Ben bir kanun çıkartacağım ve bu kanunla başörtüsü problemini çözeceğim’. Yani ortada olmayan problem bir tarafa, bu işin kanunla çözülme niyetini de ben iyi niyetli bir yaklaşım olarak görmüyorum. Çünkü başörtüsü insanın insan olmasından kaynaklı tabii bir haktır. Kendi üzerinde bulundurduğu bir haktır. Bu özgürlüğü kanunla verirseniz eğer, bu ne demektir? Bunun neticesinde bu özgürlük bir gün gelir kanunla geri alınabilir demektir. Bu yaklaşımı iyi niyetli bir şekilde bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız da tam bu noktada dedi ki, ’İyi niyetliysen, eğer samimiysen gel bunu Anayasada düzenleyelim, bundan sonrada böyle bir gündemi ne sen, ne de başkaları ortaya koysun’ dedi. İnşallah önümüzdeki günlerde AK Parti gurubu olarak Anayasa taslağı hazırlıyoruz. Başörtüsünün artık özgür olacağı ve hiçbir şekilde gündeme gelemeyeceği bir değişiklikle inşallah CHP ve diğer partilerde destek verir ve meclis tarihinde en yüksek oy oranıyla Anayasa değişikliğini inşallah geçiririz diye dua ediyorum. Bu mücadelelerde Eğitim-Bir-Sen Sendikasının, Memur-Sen Konfederasyonu’nun desteklerini de hiçbir zaman unutmuyoruz. O dönemlerde eylemli bir şekilde öğretmenlerimizin yapmış olduğu destek bizi gerçekten çok büyük bir oranda rahatlatmıştı siyaseten" ifadelerini kullandı.

Gazel, Kütahya 1 No’lu Şube’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Fatih Köse ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.