Erzurum’un Yakutiye ilçesinde esnaf ziyareti yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile sohbet eden Eyüp Dizlek isimli emekli vatandaş, "Benim vatanım varsa, toprağım varsa, bayrağım varsa ben varım; yoksa ben yokum" dedi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde esnaf ziyareti yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile sohbet eden Eyüp Dizlek isimli emekli vatandaş, "Benim vatanım varsa, toprağım varsa, bayrağım varsa ben varım; yoksa ben yokum" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile sohbetinde Türk milleti için özgürlüğün, bağımsızlığın ve vatan, bayrak gibi kavramların her şeyin önünde geldiğine vurgu yapan Eyüp Dizlek, “Ben emekliyim, ayda 4 kilo et yemem de 1 kilo yerim. Ben Suriyeli, Iraklı, Libyalı, Afganlı gibi olmak istemiyorum. Niye? Eğer benim vatanım varsa, toprağım varsa, bayrağım varsa ben varım; yoksa ben yokum. Benim olmamın bir anlamı yok ki” dedi.