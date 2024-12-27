AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ve Başkan Ayşe Ünlüce’yi eleştirerek “ESKİ arıtma tesisi yapmayı beceremediği için uzun yıllardır doğrudan Porsuk Çayı’na boşaltılıyor bunu biliyor musunuz kıymetli hemşehrilerim?” dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ESKİ’nin arıtma tesisi yapmayı beceremediğini iddia ederek atıkların Hatipoğlu, Porsuk Çayı’na boşaltıldığını belirtti.

Nebi Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yere verdi;

“Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı bugün, Yakacık Köyü’nde yapılacak altın-gümüş madenine mahkemeden yürütmeyi durdurma aldıklarını açıkladı. Porsuk Çayı’mızı korumuşlar kendileri. Öncelikle şunu söyleyeyim; ÇED raporu olmadan maden ruhsatı verilmesine ben de karşıyım. Doğada tahribat oluşturacak işletmelere bence de izin verilmemeli. Şimdi maden işletmesi ile ilgili ÇED raporunu bekleyeceğiz ve hukuk en doğru şekilde kararını verecektir. Ancak atlanılan bir konu var; birçok ilçemizin kanalizasyonu, ESKİ arıtma tesisi yapmayı beceremediği için uzun yıllardır doğrudan Porsuk Çayı’na boşaltılıyor bunu biliyor musunuz kıymetli hemşehrilerim? İnanın bundan daha büyük bir çevre felaketi düşünülemez? Madem Sayın Başkan çevreyi, Eskişehir’i, Porsuk Çayı’mızı bu kadar düşünüyor; yıllarca da genel sekreterlik yaptı, böylesine bir çevre rezaletine nasıl izin verebiliyor? Bu arada bu kepazelik sadece Porsuk Çayı ile bitiyor mu? Tabii ki hayır. Sakarya Nehri, Seydi Çayı, Kavaklıpınar, Üççam, Sarısu, Bardakçı ve Kocaçay dereleri de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin doğrudan kanalizasyon boşaltarak yok ettiği su havzaları Eskişehirliler! Hep söylüyorum; hiçbir şey yapmadan, çok şey yapıyor görünme dönemi, kuru hamaseti vatandaşa yutturmaca dönemi Eskişehir’de artık son bulmuştur. Hiç korkmadan, sadece ve sadece doğruları konuşan birisi var artık. CHP, Eskişehir’in başına gelmiş en büyük çevre felaketidir. Eninde sonunda her hemşehrimde farkındalık oluşacağına kimsenin şüphesi olmasın.”