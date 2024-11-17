Eskişehir’de gerçekleştirilen AK Parti Tepebaşı 6. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "CHP’nin iktidar parolasını da ben vereyim hadi bedavaya. Bolca konser, bir sürü heykel, işte size Özgür Özel. Allah aşkına baksanıza İstanbul, Ankara ve CHP’li büyükşehir belediyelerinin harcamalarına" dedi.

AK Parti Tepebaşı 6. Olağan İlçe Kongresi, saat 14.00’te Kemal Unakıtan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede Tepebaşı İlçe Başkanı olarak Muhammed Ali Kaya ve diğer yönetim kurulu üyeleri seçildi. Yoğun katılım gösterilen kongrede konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilen belediyelere ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulundu. Hatipoğlu, "Şahsım bu konuda her desteğe açık. Sizlere açık çek. ’Gel’ deyin geleyim, ’Şuraya git, görüş’ deyin, gidip görüşeyim. Meydanı asla boş bırakmamalıyız. Yoksa ne mi olur? Allah korusun, ne olacağını CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok güzel özetledi. Ne dedi Özgür Özel? Türkiye’yi Eskişehir’i yönettikleri gibi yöneteceklermiş. Yani sizleri bilemiyorum da vallahi ben bunu duyunca kocaman bir ’Eyvah’ patlattım. Belki haber falan olur, bütün Türkiye’ye anlatayım o zaman. Özgür Özel iktidarını da vatandaşlarımız dinlesin. Mesela siz çok iyi biliyorsunuz, bunlar 25 yıllık belediye iktidarlarında koca Eskişehir’de 24 konutu kentsel dönüşüm yapabildiler. Ne altyapı, ne üstyapı becerir bunlar. 5 yılda ülkeyi başımıza yıkılacak hale getirirler. Mesela 21’inci yüzyılda hala suyu kartla alıyoruz biz. Bildiğiniz gibi Türkiye’nin teknolojisi en geri kalmış belediyesiyiz. 1990’lı yılların sonunda zaman dondu bizim için. Artık bütün Türkiye su alma kuyruğuna geçer mesela CHP iktidarında. Yeniden ülke sokakları kuyruklarla dolar" ifadelerini kullandı.

"Ankara torpillileri Eskişehir’e yolluyor, Eskişehir de İstanbul’a falan"

Eskişehir’de trafik rezaletinin ortada olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Çeyrek asırda kente bir tane köprülü kavşak kazandıramamış CHP ne yapar? Ülke trafiğine de beş kuruş yatırım yapmaz tabii ki. Böylelikle AK Partimizin uluslararası standartlarda kurduğu ulaşım altyapısını 5 yılda yerle yeksan ederler bunlar. Kardeşlerim, peki nepotizmi unutalım mı? CHP iktidarı madem Eskişehir gibi olacak, o zaman damatlar, gelinler, kardeşler, bacanaklar ile yönetilecek ülke demektir. Eskişehir öyle çünkü. Liyakatsiz tek koltuk kalmaz. Örnekler bizde saymakla bitmiyor maşallah. Bir de yeni bir düzen tutturdular akılları sıra. Mesela Ankara torpillileri Eskişehir’e yolluyor, Eskişehir de İstanbul’a falan. Bunlar kendilerini çok akıllı sanırlar ama hak getire kardeşlerim" şeklinde konuştu.

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma desteği Gülşen konserine yapılan harcamadan daha az"

Hatipoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, tarımsal üretimde Eskişehir ülkemizin önemli kentlerinden. İnanır mısınız? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılında tarıma verdiği destek, bir Gülşen konserine yapılan harcamadan çok daha azdı. Tarım, hayvancılık, sosyal dayanışma, sağlık yatırımları, savunma sanayii hak getire bunlara. CHP’nin iktidar parolasını da ben vereyim hadi bedavaya. Bolca konser, bir sürü heykel, işte size Özgür Özel. Allah aşkına baksanıza İstanbul, Ankara ve CHP’li büyükşehir belediyelerinin harcamalarına. Altyapı yatırımı sıfır, metro sıfır, kent ekonomisine katkı sıfır ama bir konsere 60-70-100 milyon lira harcamalar. Bu yüzden kardeşlerim kaybetmeye lüksümüz, rahatlamaya hakkımız yok."

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nebi Hatipoğlu, Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda partili katıldı.