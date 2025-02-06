AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek şehrin ulaşımıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Milletvekili Hatipoğlu, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Eskişehir’in ulaşım altyapısını güçlendirmek adına Bakan Uraloğlu ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Milletvekili Hatipoğlu, Seyitgazi-Alpu yolunun en kısa sürede tamamlanması ve ulaşım ağını daha da geliştirecek kuzey çevre yolunun yatırım programına alınması konularını ele aldıklarını açıkladı. Milletvekili Hatipoğlu, Eskişehir’e gösterdiği ilgi ve desteği için Bakan Uraloğlu’na teşekkür etti.