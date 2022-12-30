AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında yeni projelerin kazandırılması için gerekli çalışmaların peşinde olacaklarını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında yeni projelerin kazandırılması için gerekli çalışmaların peşinde olacaklarını belirtti.

Milletvekili Güneş, “Acı ve tatlı günleri, mutluluk veren anılarıyla koca bir yılı daha geride bırakıyoruz. Millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile durmak yok, milletimiz için müjdelere devam. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda yeni yılda da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek ve emir telakki ederek, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, siz değerli hemşerilerimiz için yeni projeleri kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrını hep birlikte çalışarak Türkiye Yüzyılı yapacağız. Tüm kadrolarımız birlikte daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, geçtiğimiz 20 yılda altyapımıza yaptığımız büyük yatırımı yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırarak Türkiye Yüzyılına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz. 2023 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.