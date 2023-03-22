AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Ramazan Ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneş mesajında, “Ramazan ayı ibadetin, inancın, iradenin, gelenek ve göreneklerimizin birlik beraberlikle yaşandığı, dayanışmanın, yardımlaşmanın dostluğun adıdır. Bu kutlu zaman diliminde yaşanan manevi huzurun çoğalarak paylaşılması bizleri daha da güçlü kılacaktır. Kadir gecesi ile zirveye ulaşarak, bayram sevinci ile taçlanan Ramazan ayı iyilik, merhamet, hoşgörü ve kardeşlik duygusu ile Allah’ın rızasını kazanma zamanıdır” dedi.

“Sosyal yaşantının bir gereği olan yardımlaşma geleneğinin en güzel örneklerinin sergilendiği ramazan ayı maneviyatı ile insanları daha da erdemli hale getirerek, güzel meziyetlerimizi daima canlı, sağlıklı ve güçlü tutmaktadır” diyen Güneş, “Yeni umutlarla geleceğe, mutluluğa, huzura, başarıya açılan böylesine değerli gün ve ayların; sonsuz saadetin yaşanmasına vesile olması en büyük temennimizdir. Mübarek ramazan ayının daha sağlıklı, huzurlu ortamlarda, güven içerisinde geçirilmesi temennisiyle” ifadelerini kullandı.