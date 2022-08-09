AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti’nin kuruluşunun 21. Yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti’nin kuruluşunun 21. Yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Güneş, mesajında; “Ülkemizin ekonomik, siyasi ve sosyal olarak çok zor zamanlardan geçtiği yıllarda millete bir umut olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam 21 yıl önce 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Partimiz yaptığı kalkınma hamleleriyle ülkemizi bulunduğu kaos ortamından kurtarmış sadece milletimizin değil tüm mazlumların ümidi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda tüm engellemelere ve zorluklara rağmen hedeflere ulaşmak için var gücüyle çalışan partimizin her kademesindeki arkadaşlarımız, milletimiz ile omuz omuza hareket ederek Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyecektir. AK Partimizin 21. kuruluş yıldönümünün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa hayırlı olmasını diler, bu davaya hizmet etmiş fakat vefat etmiş değerli dava arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, AK Partimizin her kademesinde fedakârca görev alan tüm yol arkadaşlarıma da sevgi ve saygılarımı sunarım.” İfadelerine yer verdi.