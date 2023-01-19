Karabük’ün Ovacık ilçesindeki öğrenciler Milletvekili Niyazi Güneş’i Ankara’da ziyaret ederek Türkiye Büyük Millet Meclisini gezdi.

Karabük’ün Ovacık ilçesindeki öğrenciler Milletvekili Niyazi Güneş’i Ankara’da ziyaret ederek Türkiye Büyük Millet Meclisini gezdi.

Ovacık Kaymakamı Bahadır Yılmaz ve öğrenciler Ankara’da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş ile bir araya gelen öğrenciler TBMM’yi gezdi.

Öğrencileri Ankara’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Güneş, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bizler için çok önemli. İnşallah ilerleyen yıllarda onları gazi meclisimizde görmeyi arzuluyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakamımız Bahadır Yılmaz ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.