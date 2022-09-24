AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Almanya’nın Gladbeck şehrinde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Teşkilat Toplantısı’nda gurbetçilerle bir araya geldi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Almanya’nın Gladbeck şehrinde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Teşkilat Toplantısı’nda gurbetçilerle bir araya geldi.

AK Parti genel seçimler öncesinde yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da Türk vatandaşlarla görüşmek için saha çalışması başlattı. AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de bu programlar çerçevesinde Almanya’nın Gladbeck şehrine gitti. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Teşkilat Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, yaşanan sorunları ve talepleri dinledi.

Milletvekili Güneş, AK Parti olarak yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşların sorunlarını her zaman takip ettiklerini ve çözüme kavuşturulması noktasında gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, misafirperverliklerinden dolayı gurbetçilere teşekkür etti.