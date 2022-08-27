AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş ve Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy ile birlikte yapımı devam eden Seydikemer Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Millletvekili Gökcan, yetkililerden inşaat süreci ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş ve Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy ile birlikte yapımı devam eden Seydikemer Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Millletvekili Gökcan, yetkililerden inşaat süreci ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Muğla Milletvekili incelemeleri sonrası hastane ile ilgili açıklama yaptı. Milletvekili Gökcan: “150 yatak kapasiteli toplam kapalı alanı 32 bin 564.47 m2 olan hastanemizi bu yıl sonunda hizmete sokmayı planladık. Seydikemer Devlet Hastanesi’nin ortalama sabit 200 bin nüfusa, yaz aylarında ise 400 bin nüfusa hizmet verecek. Seydikemer Devlet Hastanemiz modern mimarisi ile son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılarak, konforlu hasta ve muayene odaları ile hizmet verecektir. Hastane binamızın fiziki gerçekleştirme olarak yüzde 90 oranını aşmıştır. Akıllı bina teknolojisi ve Dijital Hastane (HIMSS7) standartlarına uygun alt yapı kurulum faaliyetleri yürütülmektedir. Muğlalı hemşerilerimize her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en iyi şartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu süreçteki ilgi ve destekleri için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi.