AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, seçimler nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nun kapanması dolayısı ile açıklamalarda bulundu.

“Ülkemiz ve Muğla’mız için önemli işler yaptık”

Milletvekili Gökcan yaptığı açıklamada; TBMM’de 27. Dönem 6. yasama yılının son genel kurulunu tamamladıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 5 yıldır Muğla’mız, milletimiz ve kıymetli hemşerilerimiz için çalıştık. Dünya ekonomisindeki daralmalara ve pandemi sürecine rağmen, büyüme kaydeden sayılı ülkelerin arasına girdik. Özellikle savunma sanayiinde yerli ve milli hamleler yaptık. Muhalefetin yapamazsınız dediği ilk yerli otomuzu yaptık. Söz değil, eser ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Son 5 yılda Muğla’mıza tam 35 milyar TL tutarında yatırım kazandırdık. Muğla’mıza son 21 yılda 50 milyar TL tutarında yatırım yaptık. 27. yasama Döneminde de son 5 yılda tam 35 milyar TL tutarında yatırımı hemşerilerimizin hizmetine kazandırdık” dedi.

“Cumhur İttifakı olarak seçimlerden yine başarı ile çıkacağız”

14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. dönemini seçimlerine ilişkin açıklama yapan Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan, “Bir tarafta Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise girdiği bütün seçimleri kaybetmiş, Millet İttifakı ortaklarına göre bile kazanamayacak aday olan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Sonucu baştan belli olan bir seçim. Yamalı bohça misali 6’lı mı, 7’li mi olduğu belli olmayan, daha kendilerini bile yönetmekten aciz olan Millet İttifakı’nın kendi içindeki kavgalarına inat, Cumhur İttifakı olarak seçimlerden yine başarı ile çıkacağız. İnşallah 28. dönemde de kıymetli hemşerilerimizin teveccühü ile çok daha güzel işler yapacağız” dedi.