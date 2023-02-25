Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkımın yaşandığı 11 ilden Muğla bölgesine gelen depremzedeleri ziyaret eden AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kavaklıdere ilçesinde konaklayan depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkımın yaşandığı 11 ilden Muğla bölgesine gelen depremzedeleri ziyaret eden AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kavaklıdere ilçesinde konaklayan depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Milletvekili Gökcan, Kavaklıdere’de gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Adıyaman’da depremde vefat eden Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Vahit İşkur’u taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Kavaklıdere Kaymakamımız Oray Güven ve Belediye Başkanımız Mehmet Demir ile hemşerilerimiz ilçeye gelen depremzede kardeşlerimiz için seferber oldu. Kaymakamlığımız koordinasyonunda misafir edilen depremzede kardeşlerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Depremzede kardeşlerimizle ilgili yapılan çalışmalar hakkında Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızdan bilgi aldık. Adıyaman’da yaşanan depremde annesi vefat eden Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Vahit İşkur kardeşimizin deprem sonrasında Kavaklıdere’ye gelen ailesini ziyaret ederek taziyelerimizi ilettik. Devletimiz güçlüdür ve bu güçlükleri de hep birlikte aşacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerimizin tamamını en kısa zamanda yeniden ayağa kaldıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; hiçbir kardeşimizi asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ederek, ayağa kaldıracağız” dedi.