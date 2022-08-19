Adıyaman’ın Sincik ilçesinde faaliyet gösteren tekstil işletmelerini ziyaret eden AK Parti Adıyaman milletvekili İbrahim Halil Fırat, parti olarak istihdama üretimi ve kalkınmaya önem verdiklerini söyledi.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde faaliyet gösteren tekstil işletmelerini ziyaret eden AK Parti Adıyaman milletvekili İbrahim Halil Fırat, parti olarak istihdama üretimi ve kalkınmaya önem verdiklerini söyledi.

Sincik ilçesinde faaliyet gösteren tekstil işletmelerini ziyaret eden milletvekili İbrahim Halil Fırat’a, AK Parti ilçe başkanı Fikret Öksüz, il genel meclis üyeleri Abuzer Yaşar ve Mehmet Karaca eşlik etti.

Sincik ilçesindeki tüm tekstil işletmelerini tek tek gezerek işletme sahiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Fırat, tekstil işletmeleri çalışanları ile sohbet edip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti.

AK Parti öncesinde Adıyaman’da sanayileşmenin çok düşük seviyelerde olduğunu belirten Milletvekili Fırat, "Sincik ilçesinde bu tür işletmeler yoktu. Burada gençlerimiz aile bütçesine katkıda bulunmak için büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyorlardı. Büyükşehire gidemeyenler ise yaz mevsimlerinde tarım işçisi olarak Çukurova’ya pamuk toplamaya, Karadeniz’e fındık toplamaya, Niğde-Nevşehir’e patates toplamaya, Malatya’ya kayısı toplamaya gidiyorlardı. Bugün Sincik ilçemizde tekstil işletmelerini gezerken şunu gördük, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti hükümetleri tarafından getirilen teşvik paketleri ile Sincik gibi küçük bir ilçede bile yaklaşık 1500 kişi istihdam ediliyor. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden beri ülkemizde istihdama, üretime ve kalkınmaya önem verdik. Bundan sonra da işletmelerimizi destekleyeceğimizi, çalışanlarımızı da hayat pahalılığına karşı hiçbir zaman ezdirmeyeceğimizi belirtmek isterim. İstihdama katkılarından dolayı Sincik’teki tekstil işletme sahiplerine teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Milletvekili Fırat ve beraberindekiler daha sonra Alancık, Eski köye ve Yarpuzlu köylerini ziyaret ederek köy muhtarları ve kanaat önderleri ile köylerin sorun ve sıkıntıları ve yapılan kamu yatırımları ile ilgili istişarede bulundu.