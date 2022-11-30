AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman’ın il oluşunun 68. yılını kutladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman’ın il oluşunun 68. yılını kutladı.

Adıyaman’ın ülkenin en dikkat çekici ve en yaşanabilir şehirlerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Milletvekili Fırat, “Anadolu’muzun kültürel dokusunun bütün özünü içerisinde bulunduran, medeniyetlerin kesişme kavşağı, insanının içtenliği ve misafirperverliği ile herkesin takdirini kazanan güzel Adıyaman’ımızın il oluşunun 68. yılındayız.

Adıyaman, dünya üzerinde güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biridir ve barışın, huzurun başkentidir. Kommagene uygarlığının merkezi, farklı etnik unsurlar, dinler ve dünya görüşlerinin birlikte barış içinde yaşayabileceğinin ispatıdır. Adıyaman’ımızın il oluşunun 68. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.