Milletvekili Erdoğan’ın annesi Zeynep Erdoğan’ın cenazesi bu gün ikindi namazını müteakiben Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan Tuğsuzlar Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Merhume Zeynep Erdoğan’ın taziyelerinin ise Besni Latif Doğan Taziye evinde kabul edileceği açıklandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın annesi Zeynep Erdoğan vefat etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.