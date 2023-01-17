AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 1 milyar 847 milyon TL evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını ifade etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 1 milyar 847 milyon TL evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını ifade etti.

Milletvekili Erdoğan, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, ’’Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca, Bakım ihtiyacı olan ağır engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklemek amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu’’ dedi.

Öte yanda, Araban Kaymakamlığı Araban ve Yavuzeli ilçelerine hizmet veren Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, Araban ilçesinde 174, Yavuzeli ilçesinde de 112 aile olmak üzere toplam 286 Bakım ihtiyacı olan ağır engelli ailenin hesaplarına paraların yatırılmaya başlandığı öğrenildi.