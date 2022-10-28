Sanayi, Ticaret Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, şanlı bir tarihe ve büyük bir medeniyet birikimine sahip olan aziz milletin, özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyetin yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve mutlulukla kutladıklarını belirtti..

Sanayi, Ticaret Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, şanlı bir tarihe ve büyük bir medeniyet birikimine sahip olan aziz milletin, özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyetin yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve mutlulukla kutladıklarını belirtti..

Milletvekili Erdoğan, "Biz, İstiklal Harbimizi zaferle neticelendirirken ve sonrasında yeni cumhuriyetimizin temellerini atarken, bunu bir millet olarak, yani ortak duygu, hedef ve ideal etrafında kenetlenerek başardık. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan Milletimizden aldığımız güçle aydınlık yarınları birlikte inşa edeceğiz diyen Erdoğan, Cumhuriyetle birlikte tarih sahnesindeki yürüyüşünü büyük adımlarla sürdüren milletimiz, Bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti’nin, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, gücü ve birikimi sayesinde 21’inci yüzyıla damgasını vuracağına bütün kalbimle inanıyorum. Bu tarihi gün dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Gaziantepli hemşerilerimin ve aziz Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.