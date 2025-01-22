AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, kentte yapılacak olan 2 büyük projeyle hem lojistik hem de trafik yoğunluğunun bir nebze azalacağını söyledi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İhlas Haber Ajansı ofisini ziyaret ederek geçmiş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. O gün Bilecik’te olmadığı için kentteki basın mensuplarına bugün gezdiğini ve basın mensupların zor şartlar için vatandaşları bilgilendirmek üzere çalışan değerli emekçiler olduğunu söyledi.

"Bilecik ve Bozüyük yapılacak olan 2 büyük proje büyük önem sağlıyor"

Milletvekili Eldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla çeşitli bakanlıklarca Bilecik’te 2025 yılında toplam tutarı 45 milyar 352 milyon 106 bin 413 TL olan 19 adet yatırım programa dahil olduğunu söyledi. Eldemir, "Bilecik Adalet Sarayı için 80 milyon TL, 2025 yılı yatırım programı 2025 yılı bütçesine dahil edildi. Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu üzerine yapılacak olan Bilecik Adalet Sarayı ile birkaç kurumda o bölgeye taşınacak. Kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu böylesine önemli projeleri kent merkezi dışına yapılmasıyla bir nebze rahatlamış olacak. İlimiz için bir önemli proje ise Bozüyük Lojistik Merkezi. Burası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin onayıyla 1 milyar 630 milyon TL ödenek ayrıldı. Bozüyük Lojistik Merkezi ile Bozüyük Organize Sanayi Bölgesini tam anlamıyla cazibe merkezi haline getirecek. Lojistik merkez ile Bilecik ve Bozüyük’e yatırımcıları çekerek bölgedeki yatırımların ivme kazanmasını ve yüksek katma değer sağlanması bekleniyor" dedi.