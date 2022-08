AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran Türk milletinin, 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurarak yeni bir hamle başladığını belirtti.

Dülger, “Türkiye’nin ve milletin geleceğini ışığıyla aydınlatan AK Parti, umudun ve inancın adı olmuş, coğrafyamızda ve dünyada Türkiye’yi önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirmiştir. AK Parti Allah’ın rızasını, milletin desteğini, ümmetin duasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kurulmuş ve kuruluşundan bugüne kadar da aynı anlayışla, yaptıklarıyla ve duruşuyla Türk milletinin hayallerini gerçekleştiren, koskoca bir ümmetin umutlarını canlandıran, insanlığın önünde yeni kapılar açan bir parti kimliğine sahip olmanın, Türkiye’nin son 20 yılının mimari olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları ile de ülkenin istikbaline talip tek partidir. Sadece milletimize yaslanan AK Parti milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. 14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yola çıkan partimiz, her dönem başarılarını katlayarak arttırmıştır. AK Parti olarak, ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ şiarıyla millete hizmet yolunda her türlü meşakkatle, badirelerle boğuşarak bugünlere geldik. Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı o tarihten bugüne yapılamayanı yaptık, başarılamayanı başardık” dedi.

AK Parti ile Türkiye bugün mazlum halkların ve İslam aleminin umudu olduğunu ifade eden Dülger, “Dünyadaki tüm gönüllere yürekten dokunmuştur. İşte bu süreçte Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güçlenmesini hazmedemeyenler her türlü şer oyunlarıyla, hain emellerle ülkemizi, yıldırmayı hedeflemiş, eski Türkiye’ye döndürme hevesleri kursaklarında kalmıştır. Hukuki engellemelerle siyasi ve askeri darbe girişimlerine kadar Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan’sız ve AK Parti’siz bırakma teşebbüsleri daima ellerinde patlamıştır. Biliyoruz ki, bir liderin arkasında milleti dimdik durdukça gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içine düşenlerin yanı sıra onlara çanak tutanlar da kaybetmeye daima mahkûm kalacaktır. Askeri ve sivil darbelerle başaramadıklarını şimdi başka kartlarla yapmaya çalışanlar, ülkemize karşı ekonomik savaş başlatarak küresel huzursuzluk ve dünya barışına balta vurmaya çalışanlar, AK Parti’nin milletiyle nasıl bir bağı olduğunu unutanlardır. AK Parti’ye gözdağı vermeye çalışanların hedefinde milletimizin ve devletimizin geleceği ve bağımsızlığı yatmaktadır. 5 bin yıllık bir devlet geleneğine sahip milletimiz içi boş tehditlere, asla pabuç bırakmayacaktır. Millet iradesinin yılmaz bekçisi, demokrasinin ve özgürlüklerin daimi savunucusu AK Parti ile Türkiye’nin daha da güçleneceğine olan inancımız tamdır. Karanlığın en yoğun olduğu an güneşin doğmasına en yakın olan andır. 85 Milyon birlikte Türkiye olduktan sonra hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Biz, tek vazifemizi Hakk’a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Parti’nin 20. yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımızın kadim Hakk’a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz. Demokrasiyi ileriye taşıma, ekonomiyi güçlendirme, güvenliği tahkim etme başta olmak üzere Türkiye’nin aydınlık geleceğini üzerinde bina edecekleri tüm hususlarda AK Parti olarak Türkiye’nin önünü açmayı sürdüreceğiz. Bunun için her bir kardeşimizin katkısına, çabasına, desteğine ihtiyacımız var. AK Parti’nin başarılarının gerisinde geçmişteki pek çok partinin aksine yıllar geçtikçe küçülen değil büyüyen, yıllar geçtikçe köhneyen değil her daim yenilenen, yıllar geçtikçe hizipleşen değil hep kucaklaşan bir parti olması yatmaktadır. Bu vasfımıza sahip çıktıkça büyümeye ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.