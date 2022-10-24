AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Azerbaycan’da trafik kazası son Başbakan ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Azerbaycan’da trafik kazası son Başbakan ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Dülger, Azerbaycan seyahati sırasında ciddi bir trafik kazası geçiren son Başbakan ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ‘ı tedavisinin devam ettiği Çam ve Sakura Hastanesinde ziyaret ederek şifa ve geçmiş olsun dileklerimi ilettiğini ifade ederek, “ İnanıyorum ki yapılan iyilikler ve ülkeye yapılan bunca hizmet bu ciddi kazada sadakayı cariye olmuş, Allah kendisini ve beraberindekileri korumuştur. Daha çok hizmette bulunabilmesi imkanını bağışlayan Allah’a şükürler olsun diyorum Çok şükür sağlık durumları iyi , Rabbim acil şifalar versin” diye konuştu.