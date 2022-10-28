AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dal, Türk Milletinin, en zor şartlara ve içinde bulunulan bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü İstiklal mücadelesini zaferle neticelendiren bir millet olduğunu belirtti. Dal, "Bu eşsiz zafer üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz ebediyen yaşayacaktır. Devraldığımız bu değerli mirası, her geçen gün daha da güçlendirerek Türkiye’yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetlerin ötesine taşımaya kararlıyız. Hedeflerimiz doğrultusunda çok daha büyük mesafeler kat ederek Cumhuriyetimizi güçlendireceğimize olan inancımızla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum" ifadesine ver verdi.