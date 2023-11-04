AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, belediye seçimlerinde ittifak yapılıp yapılmayacağının genel merkez tarafından paylaşılacağını söyleyerek, “Belediye seçimleri için anketler bitmek üzere” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından uygulanan ’Nöbetçi Vekil’ uygulaması çerçevesinde Milletvekili Şaban Çopuroğlu basın toplantısı düzenledi. İlerleyen süreçte İsrail’in uyguladığı katliamın son bulmasına olan inançlarının tam olduğunu söyleyen Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Uzun bir aradan sonra nöbetçi vekil uygulamasına başlamış bulunuyoruz. Teşkilattan gelen biri olarak uygulamayı bizim başlatmamız makul olanıydı. Bu konudaki düşüncemiz yettiğince il başkanlığımız uygun gördüler ve bugün bir aradayız. Öncelikle İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı lanetleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sayı 9 binden fazla, yarısına yakın da çocuk katledilmiş şehit edilmiş durumda. Tabi İsrail ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki dünya liderleri ile olan diyalogları son dönemde ciddi manada artmış vaziyette. Özellikle dünya ülkelerinin birçoğunda yeni yeni hareketlenmeye başlayan protesto eylemleri sahada da kendisini göstermeye başlamıştır. İnşallah önümüzdeki süreçte bu katliamın son bulacağına olan inancımız tamdır. Bugün de Kayserimizde diğer günler de olduğu gibi 2-3 farklı organizasyon var. Hem mecliste hem ülkemizin değişik bölgelerinde bu konuyla alakalı lanetleme ve bu milletin içindeki duyguları sahaya dökmüş olması dünya ülkelerinde ses getirmek durumunda, ses de getiriyor. Bizim burada birinci gayretimiz burada 5 yıl görev yaptık. Kendimize göre yenilikçi işler yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah mecliste de bulunduğumuz süre içerisinde memlekete, millete hizmet etme ve yenilikçi işler yapma gayreti içerisinde olacağız. Nihai amacımız faydalı olabilmek” dedi.

“Belediyelerde ittifak ile ilgili açıklamayı genel merkez yapacak”

Çopuroğlu, belediye seçimlerine ittifak olarak girilip girilmeyeceğine dair bilginin genel merkez tarafından açıklanacağını söyleyerek, “Belediye başkanlığı ile ilgili gelişmeleri okudum hatta Baki beyle mecliste bizim kulislerimiz karşı karşıya. Hem bir çayını içelim dedim ben de gittim kendisi ile görüştüm. Basında çıkanlarla alakalı istişare ettik ancak bu konuda partimizin karar oranları var. Genel merkez karar oranları var. Bunların tepesinde kimler var; sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli beyler var. Bizde Yusuf Ziya Yılmaz Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve bu görüşmeler yapılıyor. Tahmin ediyorum çok geçmeden, çok kısa bir süre içerisinde belki yıl çıkmadan bununla ilgili genel merkez bir açıklama yapacak. Bu konuda varılan bir ittifak, nedir ne değildir, varılan aşama da tek tek ifade edilecek. Bunu buradan bizim açıklamamız, bilmediğimiz bir konuda ahkam kesmemiz olur. Böyle bir şeyi partimiz açıklamadıkça bizim bilgimiz dahilinde olmadığını söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Seçimle ilgili anketler bitmek üzere”

Seçimlerle ilgili anketin bitmek üzere olduğunu ve kısa zamanda da açıklanacağını düşündüğünü söyleyen Şaban Çopuroğlu, “Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlerle ilgili açıkladığı bir tarih var. Bu da 1 Ocak ve ben de bu tarihe kalmadan işlerin netleşeceği kanaatindeyim. Diğer bir husus da belediye başkanları seçilecek mi; her şey ankete bağlı. Anketlerden bir çoğu yapıldı bildiğimiz kadarıyla. Şu anda ya bitti ya da bitmek üzere olan bir anket var. İl başkanlarımız mutlaka kanaatlerini genel merkeze ileteceklerdir. Ankete uyulacak mı sorusuna gelince de ankete uyulmazsa zaten sonucun ne olacağını görmek lazım. Anket niye yapılıyor? Vatandaşın samimi duygularının kağıt üzerine dökülmesi demek anket. Genel başkanlarımızın bu konudaki tecrübelerine herhalde kimse bir şey diyemez ankete uyulduğu müddetçe ki hep uyuldu. Güzel başarılar elde edildi. İnşallah 1 Ocak’a kalmadan bu iş belli olur kanaatindeyim” dedi.