AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Milletvekili Cıngı, “seçimlerde gösterilen başarılar neticesinde Hacılar her zaman Ak partinin kalesi olmuştur” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı Hacılar Belediyesini ziyaret ederek gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde gösterdikleri teveccüh için Hacılar halkına, yaptıkları çalışmalardan ötürü de Başkan Özdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kıymetli vekilimizin ziyaretinden memnuniyet duyduk. Bizlerde kendisine Türkiye Yüzyılı’nda yüzyılın meclisindeki görevinde başarılar diliyorum. Seçim sürecinde birlik beraberlik içerisinde çalışmamız oldu. İlçemize teşkilatımıza destek oldular. Sayın vekilimizin önceki dönemde Erciyes ve Büyükşehir belediyemizde yaptığı başarılı çalışmalar ortada. İnşallah vekil olması hasebiyle de bu güzelliklere yenileri eklenecek, kendisine görevinde başarılar diliyorum” dedi.

AK parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı’da Hacılar İlçesi’nin gerek iş dünyası, gerekse sanatkârlarıyla her zaman önde bir ilçe olduğunu belirterek, Erciyes master planı çerçevesinde Hacılar kapının da önemli bir yerde olduğunu söyledi. Cıngı, “Seçim sürecinde gerek belediye gerekse ilçe teşkilatımız yoğun bir çalışma ile oldukça büyük bir başarı elde etmiştir. Hacılar her zaman AK Partinin kalesi olmuştur. Bu seçimde de yine Hacılar ilçemiz üzerine düşeni yapmıştır” dedi.