AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi ve Tarım Orman Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Çorum’da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) destek verdiği 6 tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi ile OSB’yi tıbbi ve aromatik bitkileri işleme üssüne çevirdiğini bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi ve Tarım Orman Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Çorum’da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) destek verdiği 6 tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi ile OSB’yi tıbbi ve aromatik bitkileri işleme üssüne çevirdiğini bildirdi.

Milletvekili Ceylan, TKDK’nın 2011 yılından beri Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa uyguladığı IPARD Programı aracılığıyla hibe kullandırdığını ve programın uygulandığı diğer illerde olduğu gibi Çorum’da da güzel işlere imza attığını belirterek, “Tıbbi ve aromatik bitkilerin fonksiyonel özelliklerinin anlaşılması, sağlıklı beslenme bilincinin artması ve yaşadığımız pandemi dönemi bu bitkilerden elde edilen doğal ürünlerin tüketim ve ticaretinin artmasına vesile olmuştur. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayi yanında, baharat, meşrubat, parfüm ve kozmetik endüstrisi gibi alanlarda da kullanılıyor olması ve insanların sentetik ürünler yerine doğal olanları talep etmesi de sektörün gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamıştır. Bu durum bu bitkilerin üretimi ve işlenmesine yönelik yeni yatırımların önünü açmıştır" dedi.

TKDK sektörün gelişmesine katkı sağladı

TKDK’nın, tıbbi ve aromatik bitki yetiştirenlere makine-ekipman, ürünlerin işlenmesine yönelik tesis kurulumlarında ise hem makine-ekipman hem de tesisin tüm yapım işine destek sağladığını hatırlatan Ahmet Sami Ceylan, "Ticari değeri olan bu bitkilerden ülkemizde en yaygın olanlarından 72 tanesi TKDK’nın ’Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Referans Listesi’nde yer almaktadır. Çorum’da bu sektöre sağlanan destek yüzde 55 hibe ile KDV ve diğer tüm vergilerden muafiyet tanınarak uygulanmaktadır. İlimizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği Çerçevesin de yatırım tutarı 110 milyon lirayı hibe tutarı 55 milyon lirayı aşan yaklaşık bin projeye; pulluk, diskaro, ekim, ilaçlama, hasat makineleri ve römork başta olmak üzere yaklaşık 5 bin adet makine-ekipman desteği verilmiştir. Bu destek sayesinde artan tıbbi ve aromatik bitki üretimi, ilimizde işleme sektörüne yönelik tesis ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır" şeklinde konuştu.

OSB’deki 6 işletmeye destek verildi

Ceylan, "Çorum OSB’de; 3’ü faaliyette bulunan, 3’ü yatırımına başlayan ve birinin de incelemesi devam eden 7 tıbbi aromatik bitki işleme tesisi bulunmaktadır. 35 milyon lira yatırım tutarına sahip 7 tesis için yatırımcılara yaklaşık 20 milyon lira hibe sağlayan TKDK, Çorum OSB’yi tıbbi ve aromatik bitki işleme üssüne çevirmiştir.

Yatırımını tamamlayıp faaliyete geçen tesislerde; çörekotu, kuşburnu, lavanta, adaçayı, kekik, deve dikeni, aspir, üzüm-nar-incir çekirdekleri, ceviz başta olmak üzere birçok üründen yağ, posa ve ekstrakt çıkarılmaktadır. Tüketici açısından çekirdek ve kabuk gibi en değersiz kısımlar bile bu tesislerin hammaddesini oluşturmakta ve yine bu tesisler sayesinde değer kazanarak hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaktadır. Üretilen ürünler iç piyasanın yanında ABD, Almanya, Kanada, Belçika, Fransa, Bulgaristan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yatırımcımızın yanındayız

Çorum’da bugüne kadar yatırım tutarı 550 milyon liraya ulaşan Bin 153 projeye 295 milyon lira hibe sağlandığını aktaran Ceylan, "Bunun 193 milyon lirası ödenmiş, kalan 102 milyon liralık kısmının ise ödemeleri devam etmektedir. Bu yatırımlarla 2 binin üzerinde insanımıza istihdam oluşturulmuştur. Her yatırımın ülke ekonomisine yaptığı katkıyı önemsiyor ve değerli buluyoruz. Hükümetimiz; yatırım yapan, üreten, istihdama katkı sağlayan, elini taşın altına koyan her yatırımcının yükü hafifletmek için dün olduğu gibi bugün de yanındadır. Bundan sonra da insanımızın ve Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım yapan herkesin yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.