AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Canbey’in mesajı şöyle: “ Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan milli mücadeleye; kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden destek veren Balıkesirimiz milli mücadelenin öncü şehirlerinden biri olmuştur. Düşman orduları, her parçası kanla sulanmış Anadolu topraklarında, 1. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan ağır antlaşmaları bahane gösterilerek 1919’da işgal girişimine başlamış ve Yunanlılar 30 Haziran 1920’de Balıkesir’i işgal altına almıştır. İşgal haberinin şehirde duyulmasının ardından Kuva-yi Milliye Hareketi Balıkesir’de adeta vücut bulmuş, Okuma Yurdu ve Alaca Mescit toplantıları ile teşkilatlanan kahraman Balıkesir halkımız, işgale karşı direnişe başlamıştır. Bu toplantılar ile düşünce safhası oluşan Kuva-yi Milliye Hareketi, devamında düzenlenen 5 kongre ile olgunlaşmış, ardından topyekûn mücadeleye girişilmiş ve vatan sahipsiz bırakılmamıştır. Kahraman Balıkesir halkı böylesine zor zamanlarda, zulme ve ülkemizi parçalamak isteyen düşmanlara tarihi bir ders vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında en büyük rolü oynayan şehirlerden biri olmuştur. Milli Mücadelede ilk kurşunların atıldığı kahraman şehrimiz Kuva-yi Milliye’nin başkenti olarak adını tarihe yazdırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki kahraman askerlerimiz, Yunanlılara karşı peş peşe elde ettikleri zaferlerle Yunanlıların Sevr’i Türklere kabul ettirme hayallerini sona erdirmiştir. Böylesine kahramanca mücadeleler neticesinde 6 Eylül 1922‘de düşman askerleri şehrimizden def edilmiştir. Ecdadımızın kanlarıyla bize vatan kıldığı bu topraklar için, aynı azim ve karalılıkla, hep birlikte çalışarak, yaptığımız her işin en iyisini yaparak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak zorundayız. Bu inanç ve aşkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK kadrolar olarak 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda yılmadan, yorulmadan Balıkesirimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Mazisi kahramanlıklarla dolu aziz milletimiz; geçmişten aldığı güç ve birikim sayesinde geleceğe emin adımlarla yürürken, geçmişten çıkardığı derslerle de bu yolda attığı adımları sağlamlaştırmaktadır. Bu kahramanlıkları bilmek kadar, gelecek nesillere aktarmak da hepimiz için büyük önem taşımaktadır. Çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık destanı yazarak, bağımsızlığımız için kahramanca mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılını kutluyor, kahraman Balıkesirli hemşehrilerime yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."