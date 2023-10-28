AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Şehitler diyarı ve turizm cenneti Sarıkamış’a bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Çalkın ilk olarak partililerle birlikte Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar’ı ziyaret etti. Sarıkamış Kaymakamına Hayırlı olsun dileklerinde bulunan Çalkın Kaymakam Aslantatar’a başarılar diledi.

Milletvekili Çalkın Kaymakamlığın ardından Sarıkamış’ta yapımı ve onarımı devam eden okulları ziyaret etti. Çalkın ilk olarak Sarıkamış Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İnşaat alanını ziyaret eden Çalkın, daha sonra yapımı devam eden 24 derslik Sarıkamış İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon ile 8 derslik İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında incelemede bulundu.

Sarıkamış’ta eğitim ve öğretimi için önemli olan yapımı devam eden yeni okul, pansiyon ve mevcut okulların onarım ve güçlendirme çalışmaları için sadece bu dönem için harcanan tutarın 113 Milyon TL olduğunu söyleyen Çalkın; Sarıkamış’ta devam eden okul şantiyelerde incelemelerde bulunduk. Memnuniyet ile ifade etmek isterim ki müjdelediğiniz işlerin tamamında şuan da fiilen çalışma var. Sırayla gidecek olursak 24 derslik Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 200 öğrenci pansiyonunun şantiyesinde yüzde 90 seviyelerine gelinmiş durumda bu sene inşallah inşaatı bitecek önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetişecek.

Lisemizin toplam bedeli 47 Milyon 270 bin TL’dir. Hemen yine onun yanında 24 derslik Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesinin ise şantiyesinde aynı şekilde yüzde 90 seviyelerine gelmiş durumda ve çalışmalar devem etmektedir. Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi yapımının toplam bedeli ise 27 Milyon 950 bin TL’dir. Şimdi bulunduğumuz bölgede 8 derslik İmam Hatip Ortaokulu inşaatı ise bu yıl içerisinde tamamlanıp önümüzdeki eğitim öğretim yılına bitmiş olacak. Burasının bedeli de 15 Milyon 448 bin TL’dir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencilere ve Sarıkamışlı gençlere daha kaliteli ve daha nezih bir ortamda eğitim imkanı sağlamış olacağız.” dedi.

Sarıkamış’ta bu dönem yeni yapılmakta olan okulların ve okul onarım işlerinin toplam bedeli 113 Milyon TL’dir.

Çalkın, “Kars Milletvekili olarak daha önceki dönem milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte Sarıkamışlı hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Özellikle Sarıkamış’ta eğitim alanında bir çok okul başlattık ve devam ettiriyoruz. Sarıkamış’da yapılacak okulların ve bazı okulların ise onarım ve güçlendirme işlerinin toplam bedeli 113 Milyon TL. Tabi şunu da belirtmek isterim ki bizlere bu desteği veren başta bölgemizin hamisi ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e tüm Sarıkamışlı ve Karslı hemşerilerimiz adına teşekkür ederim. Sarıkamışlı hemşerilerimiz bilsinler ki bunlarla yetinmeyip daha önemli projeleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çalkın daha sonra Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezini ziyaret ederek kayak merkezindeki çalışmaları inceledi. Bu sezon kayak alt kapısını güçlendirmek adına pistlerimizin düzenlemesini yapıldığını ifade eden Çalkın; Sarıkamış’ın Türkiye’nin parlayan yıldızı olacağını söyledi.