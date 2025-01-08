DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisi ve Genel Başkan Ali Babacan’la yollarını ayırdı. Milletvekili Burak Dalgın istifa gerekçesini "Deva Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor" sözleriyle özetledi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Dalgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Deva Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor” diyerek şunları kaydetti:

“Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor. Sayın Ali Babacan başta, son beş yılda reel/ sanal dünyada bir araya geldiğimiz, birlikte yol yürüdüğümüz, ülkemizin dört yanından tüm arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum” açıklaması yaptı.