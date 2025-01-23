AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile bir araya gelerek, "Güneydoğulu ihracatçılarımız global pazarların güçlü aktörleridir" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olma özelliği taşıyan hububat bakliyat sektörüyle ilgili Başkan Celal Kadooğlu ile bir araya gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Başkan Kadooğlu’nun şansında bütün ihracatçıları kutlayarak, “Bölge ihracatçılarımız global pazarların şifrelerini doğru çözerek sürdürülebilir ihracat için büyük çaba sarf ediyor” dedi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu’nu ziyaret ederek gündemi değerlendirdi. Bütün zorluklara rağmen dünyanın bütün kıtalarına ihracat gerçekleştiren ihracatçıları kutladığını ifade eden Milletvekili Bozgeyik, “Gaziantep ve bölgemiz güçlü bir alt yapıya sahip olup son yıllarda yaşanan büyük felaketlere ve bölge ülkelerdeki savaşlara rağmen zoru başarmış ve gerek bölge gerekse ülke ekonomisine büyük katma değerler sağlamıştır. Burada bütün ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. İhracatçılarımız dünya ticaretinin şifrelerini doğru okuyor ve global pazarların nabzını iyi tutuyor. Bu anlamda bir sanayi kenti olan Gaziantep aynı zamanda büyük bir ihracat kenti olarak gücünü göstermeyi başarıyor. Elbette bu başarının altında bu işe baş koyan değerli sanayici ve ihracatçılarımızın büyük rolü var. Hepsini yürekten kutluyorum” dedi.

“Kesintisiz ihracat için ihracatçımızın yanındayız”

İhracatçıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik gerekli desteği vereceğini ve ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunmaya devam edeceğini de dile getiren Bozgeyik, son zamanlarda Suriye sınırında yaşanan vergi artışından kaynaklı sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını ve Başkan Celal Kadooğlu ile birlikte sorunların çok kısa sürede çözüme kavuşması ve kesintisiz ihracatın başlaması için çaba gösterdiklerini, önümüzdeki günlerde bunun sonuçlarının alınacağını dile getirdi.

“Suriye’ye yönelik vergiden kaynaklı sıkıntıların kısa sürede çözüleceğini umuyoruz”

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu sektörlerinin bütün insanlık için büyük önem taşıdığını, insan sağlığını ve yaşamını yakından ilgilendiren bu sektörü global pazarlarda en iyi şekilde temsile edebilmek için var güçleriyle çalışırken yaşanan sorunlara da çözüm üretmenin kendileri için önemli bir görev olduğunu dile getirdi. Kadooğlu, “Bizler bir çok sorunu aştık. Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntılar, ardından deprem ve sonrası şu anda da bölge ülkelerde süren savaşlar derken son olarak Suriye yeni hükümetinin uygulamaya koyduğu ve Suriye’ye ihracatın durdurulduğu bu süreç. Elbette geçmişte yaşadığımız sorunların üstesinden nasıl geldiysek Suriye pazarıyla ilgili yaşanan bu sorununda hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarımız tarafından kısa bir süre içerisinde çözüleceğini ve kardeş ülkemiz Suriye ile serbest ticaretimizin kesintiye uğramadan devam edeceğine inanıyoruz. Milletvekilimiz Bünyamin Bozgeyik’e de bu anlamda desteklerinden ve bölge ticaretinin kesintiye uğramaması için çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Suriye-Türkiye arasında önümüzdeki süreçte vergi sorununun çözümüne yönelik karşılıklı görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.