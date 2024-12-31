AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 2025 yılının Gaziantep ve Türkiye için yatırımda hamle yılı olacağını söyledi.

Türkiye için yeni bir dönemin başladığını ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, gerek Orta Vadeli Program’ın gerekse de Türkiye’nin uluslararası alanda yürüttüğü doğru politikanın olumlu etkileri ile 2025’in ’yatırımda hamle yılı’ olacağını ifade etti. Pandemiye, depreme ve global ölçekteki krizlere rağmen Türkiye’de yatırımların durmadığına dikkat çeken Bozgeyik, "2025 yılı enflasyonun belirgin şekilde düştüğü, ekonomik canlanmanın hızlandığı, milli gelirdeki artışın toplumun tüm kesimleri tarafından hissedildiği, kısacası yaşam standartlarımızın arttığı bir yıl olacaktır" dedi.

Bozgeyik, devam eden yatırımları yerinde inceledi

Milletvekili Bozgeyik, 2024 yılının son günlerinde il merkezi, Nurdağı, İslahiye ve Oğuzeli’nde devam eden yatırımları inceledi, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleşen Para Yüzme ve Deaf Yüzme milli takım seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası’na da katılan Bozgeyik, başarılı olan sporcuların madalyalarını takdim etti.

“Tüm imkanlar deprem bölgesine”

Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisinin en fazla görüldüğü yerlerden olan İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapımı devam eden ve planlanan spor projelerini inceledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin’den spor projelerinde gelinen aşama ile ilgili bilgi alan Bozgeyik, Nurdağı ve İslahiye’nin yeniden ayağa kalkması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Milletvekili Bozgeyik, "İslahiye ve Nurdağı için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ilgisiyle, spor yatırımlarımızı hızla hayata geçiriyoruz. Bu projeler sadece tesisleri değil, geleceğe umutla bakan güçlü bir nesli de inşa edecektir" ifadelerini kullandı.

Yüzmede dev organizasyon

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri ile Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Vize Yarışmaları programına katılan Milletvekili Bozgeyik, Gaziantep’in sporda öncü bir şehir olmaya devam edeceğini söyledi. 30 şehirden, 56 kulübü temsilen gelen 164 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda konuşan Bozgeyik, "Milli takımlarımızı temsil eden ve olimpik başarılara imza atan Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan Yaraman gibi değerli sporcularımızın aramızda olması, gençlerimiz için büyük bir ilham kaynağıdır. Spora ve gençlerimize verdiğimiz desteğin karşılığını, böyle büyük organizasyonlarda elde edilen başarılarla görmek bizleri daha da motive ediyor. Bugün, Gaziantep’te bu coşkuyu yaşarken, spora yapılan yatırımların ne denli önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen Türkiye Yüzme Federasyonu başta olmak üzere tüm paydaşlara ve sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bozgeyik’ten şampiyonlara madalya

Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Şampiyonası ödül törenine katılan Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını törenle verdi. Madalya töreninde konuşan Bozgeyik, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Ülke sporuna emek veren tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücünü her daim desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“Kamil Ocak, 25 Aralık’a yetişecek”

Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile birlikte Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden Kamil Ocak Spor Salonu inşaatında da incelemelerde bulundu. Gaziantep’in spor altyapısının güçlenmesine önemli katkı sunacak olan ve 3 bin 300 kişilik kapasiteye sahip tesisin 25 Aralık 2025 tarihinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Gaziantep’in spor tesisi yatırımlarında altın çağını yaşadığını dikkat çeken Bozgeyik, projenin Gaziantep’in spor turizmine önemli katkı sunacağını belirterek, Gaziantep’i spor kenti yapacaklarını kaydetti.

Oğuzeli’nde yoğun program

Oğuzeli ilçesini de ziyaret eden Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti ilçe binasında muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların mahalleleri ile ilgili taleplerini dinleyen Bozgeyik, daha sonra İlçe Kaymakamı Mikail Ersöz’ü ziyaret etti ve kaymakamlıkta düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, Oğuzeli ilçesinde devam eden ve planlanan kamu yatırımları masaya yatırıldı. Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Milletvekili Bozgeyik, ardından İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalarla bir araya gelerek, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Oğuzeli’ne yeni PTT hizmet binası

Oğuzeli’nde yapımı tamamlanan PTT Oğuzeli Şube Şefliği’nin yeni hizmet binasında da incelemelerde bulunan Milletvekili Bozgeyik, yeni binanın 2025 yılının ilk haftasında hizmete açılacağını müjdeledi. PTT Gaziantep Başmüdürü Mevlüt Burgac da Milletvekili Bozgeyik’e kurum çalışmaları ile ilgili bilgi verdi ve çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bozoklar Mahallesi’nde vatandaşla bir araya geldi

Gaziantep programı kapsamında Bozoklar Mahallesi’nde aile ziyaretleri de yapan Milletvekili Bozgeyik, daha sonra Bozoklar Mahalle Muhtarı Kemal Özpay’la da bir araya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı’nda görevli şube müdürü ve görevlilerin de katıldığı ziyaret sırasında mahallenin sorunları ve öncelikli olarak yapılması gerekenler hakkında bilgi alındı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, yoğun geçen Gaziantep programının ardından Ankara’ya döndü.