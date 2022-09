AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, son zamanlarda kamuoyunda AK Parti aleyhine organize bir şekilde olumsuz algı oluşturmak istendiğini belirterek, “AK Parti’nin halktan kopuk bir siyaset yürüttüğü şeklinde algının tam tersi sahada en çok gezen, milletiyle en çok buluşan, en çok hem hal olan parti AK Parti ve yine onun AK kadrolarıdır" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, son zamanlarda kamuoyunda AK Parti aleyhine organize bir şekilde olumsuz algı oluşturmak istendiğini belirterek, “AK Parti’nin halktan kopuk bir siyaset yürüttüğü şeklinde algının tam tersi sahada en çok gezen, milletiyle en çok buluşan, en çok hem hal olan parti AK Parti ve yine onun AK kadrolarıdır" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Milletvekili Ayvazoğlu, AK Parti’nin tam kadro sahada olduğunu ifade ederek, "Yaz döneminde 18 ilçemizin tamamında sayısız ziyaret ve programlar gerçekleştirdik. Hemşerilerimizin acılarına da mutluluklarına da ortak olduk. Kah yayla şenliğinde horona halka olduk, kah sahilde gençlerimizin sohbetlerine paydaş olduk. Dünya liderimizin ifade ettiği gibi ‘büyük sevdaların, büyük ideallerin peşinden koşmaya’ ülkemizin her köşesi için, her bir vatandaşımız için, her bir Trabzonlu için büyük hayaller kurmaya hep birlikte devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın içerisinden geçtiği zorlu süreç ve beraberinde getirdiği ekonomik zorlukların sadece Türkiye’de yaşanıyor gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Ayvazoğlu, “Ülkemizin hukuki, finans ve teknik altyapısında gerçekleştirdiğimiz devrimler sonucunda iktisadi bir devrim olarak kabul edilecek ve ülkemizi faiz-döviz sarmalından kurtaracak ve üretimi merkezine olan yeni ekonomik programımızın meyvelerini yakın zamanda inşallah toplamaya başlayacağız. AK Parti öncesi ülkedeki refah seviyesini gelişmemiş ülkelerle kıyaslayan zihniyetin. Bu gün gelişmiş ülkelerle Türkiye’yi kıyaslamaya çalışması bile nereden nereye geldiğimizi açıkça göstermektedir. Türkiye hiçbir zaman mazlum coğrafyaları sömürerek kendi vatandaşına refah yaşatmayı amaçlayan tefeci bir ekonomik düzenin parçası olmamıştır, olmayacaktır. Bu ülkenin kaynaklarının heba edilmesini engelledikçe, mavi vatan dedikçe, Afrika’da, Asya’da yeri gelince Avrupa’nın, Amerika’nın göbeğinde kurulan sömürü düzenine karşı çıktıkça, dünya beşten büyüktür dedikçe, yerli ve milli teknoloji dedikçe, insanımızın ve ülkemizin uluslararası itibarını aynı anda yükselteceğiz dedikçe, her alanda yerli ve milli politikalar geliştirdikçe, Cumhur İttifakı dedikçe döviz ve faiz sopasıyla veya sözüm ona uluslararası, gerçekte ise imtiyazlı birkaç devletin çöreklendikleri kuruluşlar marifetiyle dövülmeye çalışıldık. Kendilerini 6’lı masa diye tanımlayan kumandası gayri milli muhalefetin hangi ülkeye veya gruba bağımlı olma zorunluluğundan hareket ettiğinin, nasıl gizli ajandalarla gezip aldıkları talimatlar gereği milletimize olan sorumluluklarını unuttuklarının, kahvaltı sofrasına davetlerini unutup biranda göz boyamak için nasıl masamızda onların yerleri yoktur demek zorunda kaldıklarının milletimiz farkındadır” şeklinde konuştu.

Muhalefetin süslü birkaç cümle ve hükümet krizlerinin yegane sorumlusu parlamenter sisteme geçiş dışında millete vaat ettikleri tek bir şeyleri olmadığının altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu, "Muhalefetin daha seçim kazanmadan nasıl bir hükümet krizine girdiklerini dağıttıkları bakanlıklardan ve yönettikleri belediyelerden görüyoruz. Bunlar muhtemel bir cumhurbaşkanı ortak adaylarından yazılı taahhütname isteyecek kadar güvensizlik üzerine bina ettikleri talimatlı bir ittifak içerisindedirler" ifadelerini kullandı.