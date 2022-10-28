TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ahmet Aydın mesajında, “Tarihimizin en büyük ve en önemli mirası olan Cumhuriyetimizin 99. yılını millet olarak kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, hepimizin ortak harcı olan bu kutsal vatan topraklarında, dün olduğu gibi bugün de, yarın da bir arada ve tek bir kuvvet oluşumuzun yegane göstergesidir.

Türkiyemizin ve milletimizin özellikle son yıllarda her alanda elde ettiği kazanımları, istikrarını ve gücünü kararlılıkla, inançla ve imanla sürdürmeye devam edeceğiz.

Özellikle son yirmi yılda ülkemizin kazanımları, ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atılarak devam etmektedir. ‘Türkiye Yüzyılı’ ile Cumhuriyet’imiz, ikinci yüzyılına dair sahip olduğu vizyonla, geleceğimize bırakacağımız en büyük miras olmaya sonsuza dek devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anarken, tüm vatandaşlarımızın ve değerli Adıyamanlı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, esenlikler temenni ederim” dedi.