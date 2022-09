AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Belediye yatırımlarını yerinde inceleyen Aydın, “Gerçekten bir kez daha gurur duyduk. Gaziantep büyüyor, gelişiyor ama Şehitkamil de burada ayrı bir takım güzelliklere imza atmış. Başkanımızın reklamını çok görmüyoruz ama gördük ki çok çok büyük eserler, çok güzel hizmetlere imza atmış. Ben kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, çeşitli toplantılara katılmak ve belirli projeleri yerinde incelemek için Gaziantep’te bulunuyor. Milletvekili Aydın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Tuğba Satıl Alkan ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte, Maaşkuyu Caddesi üzerinde hizmet sunan esnafı ziyaret etti.

Program çerçevesinde kısa süre önce Çıksorut bölgesinde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi gezildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindekilere kütüphanenin, fiziki yapısı, kapasitesi, sunulan imkanlar, elde edilen başarılarla ilgili bilgi verdi.

Sonraki ziyaret, yakın zaman önce tamamlanarak halkın kullanımına açılan Şehitkamil Vadi Park’a yapıldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, toplam 91 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Şehitkamil Vadi Park içerisinde, parkın iki bölümünü birbirine bağlayan 300 metre uzunluğunda yeşil bir köprü olduğu bilgisini verdi. Başkan Fadıloğlu, park içerisinde, 2 bin 400 metrekare biyolojik gölet, 3 kilometre yürüyüş parkuru, yaklaşık 2 kilometre bisiklet yolu, yoga alanı, yaşlılar için 800 metrekare büyüklüğünde fitness ve refleksoloji alanı, 2 adet 570 metrekare büyüklüğünde fitness alanı, 1 adet skate park, 2 adet futbol sahası ve basket sahası, farklı yaş gruplarına göre toplam 4 bin 360 metrekare çocuk oyun parkları, kum havuzu ve güvenlik kulübesi bulunduğunu kaydetti. Fadıloğlu, parka ait toplam 270 araçlık otopark alanı bulunduğu bilgisini paylaştı.

Adeta bir cennet bahçesi

Şehitkamil Vadi Park’ı gezdikten sonra değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, “Gerçekten kıymetli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Özellikle kenar mahallelerdeki hizmetleri gördükten sonra bu parkı da görünce adeta bir cennet bahçesi. Botanik park hükmünde, envai tür pandemik çeşitleri buraya getirmiş. Son derece bakımlı bir park. Her yaştan insana hitap eden etkinliklere sahne bir alan. 5-6 yaşındaki çocuktan, 65-70 yaşındaki dedelerimize, ninelerimize kadar etkinlik alanları düşünülmüş. Bu manada düzgün bir dizaynla da projesi, planlaması tamamen her şeyi belediyemiz tarafından düşünülmüş. Hakikaten belediyemiz, çok güzel bir hizmete burada imza atmış, adeta mührünü vurmuş. İşimiz, hizmet bizim. Hizmetin en iyisini, en güzelini insanımızın ayağına nasıl getirebiliriz, nasıl sunumunu yaparız. İşte en güzel örneklerinden birisi bu. Bundan dolayı ben kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na çok çok teşekkür ediyorum. İlçe Teşkilatımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, destek veren herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir kez daha gurur duyduk. Gaziantep; büyüyor, gelişiyor ama Şehitkamil de burada ayrı bir takım güzelliklere imza atmış. Başkanımızın reklamını çok görmüyoruz ama gördük ki çok çok büyük eserler, çok güzel hizmetlere imza atmış. Ben kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Zaten Gaziantepli hemşerilerimiz, Şehitkamilli hemşerilerimiz, bunları yakından görüyor, yaşıyor ve hissediyor. Her yerde de değerli Belediye Başkanımıza olan teveccühlerini gördük. Ben bu vesileyle bir kez daha emeği geçen herkese, başta değerli belediye başkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.