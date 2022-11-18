AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ankara’da belediye başkanları ile bakanlık ve genel müdürlük düzeyinde ziyaretlerde bulunduklarını bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ankara’da belediye başkanları ile bakanlık ve genel müdürlük düzeyinde ziyaretlerde bulunduklarını bildirdi.

Milletvekili Aydın, yaptığı açıklamada, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ve Belediye Meclis Üyesi Mete Bahadır Yılmaz ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin’i ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’i ziyaret ettiklerini kaydetti.

Temasları hakkına bilgiler veren Milletvekili Aydın, “İlimiz genelinde devam eden yatırımları ve planlanan projeleri istişare ettik. İl ve ilçe yöneticilerimizi Ankara’da ağırlamaktan her zaman mutluluk duyduk. Bu noktada şehrimiz proje ve yatırımlarını takip etmek boynumuzun borcudur. Sayın bakanlarımıza nazik misafirperverlikleri ve şehrimiz konularına olan yakın ilgileri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Yine Bulancak ilçemizde yapılması planlanan ve proje süreci tamamlanmak üzere olan 800 kişilik seyirci kapasiteli ve 3 antrenman salonlu Kapalı Spor Salonu ile 200 seyirci kapasiteli yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu projesinin ihale süreci ile ilgili görüştük. Sayın bakanımızın onayından sonra Bulancak Belediyesi ile yapım protokolü imzalanacak ve yılbaşına kadar bu projelerde ihale edilecektir” dedi.