TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’ın hizmetle kendi iktidarları döneminde tanıştığını belirterek, “Adıyaman şantiye alanına döndü” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’ın hizmetle kendi iktidarları döneminde tanıştığını belirterek, “Adıyaman şantiye alanına döndü” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin mecliste Adıyaman’ın sorunlarıyla ilgili dile getirdiği konular üzerine AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın söz aldı.

Milletvekili Ahmet Aydın, “Gözler Görmek istemezse ne yaparsanız yapın, onu görmez. Bir şey konuşurken elimizi vicdanımıza koymamız lazım. Elbette eksiklikler olabilir. Dünya döndüğü müddetçe insanlar çok daha iyisini ister. Ulaşım konusu dediniz. Allah için, Adıyaman’a bu iktidar döneminde 5.4 milyar TL’lik ulaşım ve iletişim yatırımı yaptık. 20 kilometrelik bölünmüş yolu 242 kilometreye çıkarttık.

Türkiye’nin zamanında 3. Büyük asma köprüsü olan Nissibi Köprüsü’nü Adıyaman’a bu iktidar yaptı, biz yaptık. Bu gün sadece güncel maliyetlerle, pandemiye rağmen, ekonomik süreçlere rağmen Narince-Gerger Yolu devam ediyor. Yapamazsınız dediler, başladık devam ediyor. Nissibi yolunu devam ettiriyoruz. Yine o bölgede Narince-Akıncılar arası köylerimize yapıyoruz. Sincik-Kahta arası, Kahta-Adıyaman-Gölbaşı arası beton asfalt yapıyoruz. Gölbaşı’ndan Pazarcık’a giden yoldan tutunda, Besni-Araban yoluna kadar bütün yolları bizler yaptık. Bu gün Adıyaman’da Çelikhan ile Malatya arası 1940’lı yıllarda bahsedilen bir yoldu, o yolu bu iktidar yaptı. Adıyaman-Çelikhan arasını projelendirdik, inşallah onu da tamamlamak bize nasip olacak.

Adıyaman-Çelikhan yolunda karda kalan vatandaşların arabasını itmemizin fotoğrafını gösterdiniz. O gün zorlu kış şartlarında tekeri zincirsiz olan aracı itmek durumunda kaldık. Memleketin hangi noktasında hangi vatandaşımızın sıkıntısı varsa biz oraya gideriz” dedi.

Adıyaman’da 4 büyük baraj projesinin devam ettiğini vurgulayan Aydın, “1280 hektarlık Çelikhan Ovası’na Çelikhan tünelinden cazibeyle su götürüyoruz. O tünelde ışık görünmek üzere. Bu gün 4 tane büyük baraj projesi devam ediyor. Çetintepe, Koçali, Gömükan, Kahta Büyükçay barajları devam ediyor. Şuanda 25 milyar Liralık inşaat devam ediyor. Adıyaman şantiyeye döndü. Nereye bakarsanız bakın, sulama, ulaşım, tarım, eğitimde yatırımlarımızı görürsünüz” diye konuştu.