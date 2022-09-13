AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir saha çalışmaları çerçevesinde il kamu kuruluşları yöneticilerini ziyaret ederek, 2022 dönemsel çalışmalar ile 2023’de kaydedilecek proje ve hizmet öngörüleri odağında istişarelerde bulundu.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir saha çalışmaları çerçevesinde il kamu kuruluşları yöneticilerini ziyaret ederek, 2022 dönemsel çalışmalar ile 2023’de kaydedilecek proje ve hizmet öngörüleri odağında istişarelerde bulundu.

Aydemir’den Sahada Kamu Ziyaretleri

Yatırımcı kamu kuruluşları olan DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüklerinde yöneticilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, kamu istişareleri 2’inci etabında Palandöken Kaymakamlığı, İl Ticaret Müdürlüğü, Ulaştırma 10. Bölge Müdürlüğü, Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Erzurum Defterdarlığı, Tarım İl Müdürlüğü, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl iletişim Başkanlığı nezdinde bilgi paylaşımı, verilen hizmetler ekseninde vatandaş memnuniyeti, 2022 hizmet yol haritası bazında istişare etti.

Palandöken Kaymakamlığı Ziyareti

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Karasu, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir, AK Parti Palandöken İlçe Başkan Yardımcısı Turhan Dinler ve Altan Aslan’la birlikte Palandöken ilçesine yeni atanan Kaymakam Uğur Tutkan’ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, başarı dileklerini paylaştı.

Defterdarlık İstişaresi

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Karasu’yla birlikte, İl ekonomisine yön veren Erzurum Defterdarı Mehmet Akkaya, Defterdarlık yönetici ve personeliyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Erzurum kamu maliyesi, il iktisadi dengesi, kamu fonksiyonel harcamaları başlıklarında bilgi aldı, tespitlerini aktardı.

Erzurum Tarım Vizyonu

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Heyet İl Tarım vizyonunu belirleyen ve rota çizen Tarım İl Müdürlüğünde tarımsal yatırımlar, sahada çiftçi ve besicilere verilen eğitim ve bilgi desteği kaydında görüş alışverişinde bulundu. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gürbüz Keleş’in de katıldığı toplantıda İl Müdürü Osman Akar İl’e ait tarımsal faaliyetler haritası hakkında bilgi verdi, il tarımsal öncelikleri değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Görüş Teatisi

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Karasu’yla birlikte Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne konuk olan Milletvekili Aydemir İl Müdürü Mustafa Küçükler ve personeliyle bir araya geldi. Ziyaretin gündemini sanayi yatırımları, OSB’ler kaydında öngörülen proje ve yatırımlar, istihdama katkı, 2023 yol haritası ile verimlilik oluşturdu.

Erzurum Ulaştırma Vizyonu

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyetin bir diğer kamu kuruluşu ziyaret adresleri Ulaştırma 10. Bölge Müdürlüğü ile İletişim Bölge Başkanlığı oldu. Ulaştırma 10. Bölge Müdürü Buğrahan Çakmak ve kurum çalışanlarını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, bu yılsonu itibariyle program hedefleri ve il ulaşım vizyonu ekseninde değerlendirmeleri paylaştı.

İl Ticaret Hedefleri

Kamu Kuruluşları istişare etkinliğini Ticaret İl Müdürlüğünde devam ettiren Milletvekili Aydemir, kurum çalışanlarını ofislerinde ziyaret etti. Kuruma değgin vatandaş beklentileri ile kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi teatisinin yapıldığı istişarede hizmet öncelikleri ele alınarak değerlendirildi.

Erzurum’un Kültür Varlığı

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet daha sonra Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Kurulunu ziyaret etti. Kurul Müdürü Güven Yavuz, yöneticiler ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, talep ve tespitleri dinledi.

Tapu ve Kadastro Alanında Teknolojik Yaklaşım

Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ziyaretleriyle sahada kamu buluşmalarını sürdüren Milletvekili Aydemir, Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, İl Müdürleri ve çalışanlarıyla istişare etti. Ziyaretin gündeminde Tapu ve Kadastro alanındaki teknolojik yenilikler, bu alanlarda hayata geçirilen yatırımlar, AK dönemle birlikte, özellikle kadasto çerçevesinde ki reformlar, Erzurumluların hizmet memnuniyetleri vardı.

Erzurum Çevre ve Kent Yaklaşımı

Milletvekili Aydemir, kamu odaklı istişari görüşme ve ziyaretlerinin nihayetinde Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne odaklandı. İl Müdürü Faruk Çelik ve çalışanlardan kurum ve verilen hizmetlere dönük ayrıntılı görüş alış verişinin gerçekleştirildiği etkinlikte kentsel dönüşüm, sıfır atık projesi ile verilen hizmetler ve öngörüler ele alındı.